Vlani odstránili z ulíc Nitry viac ako dve stovky autovrakov

Nitra 13. apríla (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Nitre evidovala vlani v uliciach mesta 276 odstavených automobilových vrakov a nepojazdných vozidiel. Podľa slov náčelníka polície Erika Duchoňa sa väčšinu z nich podarilo v priebehu roka odstrániť.



Celkovo zmizlo z verejných priestranstiev 235 nepojazdných áut. "Podarilo sa nám to hlavne vďaka našej aktívnej činnosti, dokumentovaním, vyhľadávaním majiteľov vrakov a apelom na nich. Zároveň musím uviesť, že v evidencii dlhodobo nepojazdných vozidiel sa naďalej nachádza 34 vozidiel aj z minulých rokov, ktoré si majitelia z verejného priestranstva z rôznych dôvodov neodstránili," uviedol Duchoň.



Podľa neho k najefektívnejším riešeniam patrí odtiahnutie vozidla z verejného priestranstva správcom komunikácie. V Nitre to však donedávna nebolo možné, pretože mesto nemalo určené vhodné odstavné parkovisko. "Tento problém bol v priebehu roka 2017 vyriešený uzatvorením zmluvy o odstraňovaní vozidiel s oprávnenou firmou, ktorá má na tieto účely určené parkovisko. Ku koncu roka boli na základe našich podkladov a vyhotovenej evidencie z miestnych komunikácii odstránené dve dlhodobo nepojazdné vozidlá," povedal Duchoň.



Ako pripomenul, ďalším účinným riešením by mohlo byť dôrazné a nekompromisné vymáhanie poplatku za užívanie verejného priestranstva. Mestská polícia vie k takýmto prípadom dodať aj príslušnú dokumentáciu, takže mesto by pri vymáhaní poplatkov mohlo využívať aj exekučné konanie.