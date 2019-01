Mestskí doručovatelia ušetrili nitrianskej radnici státisíce eur

Nitra využíva vlastných poštárov od roku 2003, keď na mestskom úrade vzniklo oddelenie prvého kontaktu.

Nitra 26. januára (TASR) – Poštoví doručovatelia, ktorých zamestnáva nitrianska radnica, aby roznášali úradné zásielky, ušetria z rozpočtu mesta ročne takmer 40.000 eur. Celkovo doručia adresátom každý rok viac ako 22.400 zásielok.



Napriek tomu, že dostávajú za svoju prácu mzdu, úspory pre mesto sú podľa magistrátu markantné. „V roku 2017 sa vďaka nim ušetrilo na poštovnom 38.379 eur, vlani to bolo 38.851 eur,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu. Najviac zásielok sa podľa jej slov roznáša z odboru stavebného poriadku. „Expedujú sa naozaj dennodenne. Veľa ich je aj z útvaru hlavného architekta a matričného úradu. Začiatkom roka doslova hory obálok s daňovými výmermi posielajú občanom daniari,“ povedala Ivana Melová z referátu klientskeho centra.



Nitra využíva vlastných poštárov od roku 2003, keď na mestskom úrade vzniklo oddelenie prvého kontaktu. „Jeho vedúci Jozef Korec prišiel s myšlienkou vytvoriť pracovné zaradenie poštový doručovateľ, ktorý bude v rámci mesta suplovať činnosť Slovenskej pošty a šetriť tak finančné prostriedky. Za 16 rokov fungovania ušetrili z mestského rozpočtu sumu približne 646.000 eur,“ pripomenula Synaková.



V súčasnosti má radnica dvoch doručovateľov, jeden z nich však už čoskoro odíde do dôchodku. „Mesto preto hľadá nového poštára, ktorý bude doručovať zásielky po sídliskách i Starom Meste. Prepravujú sa autobusmi mestskej dopravy a pešo. Spočiatku sa uvažovalo o presune bicyklami či mopedmi. Neskôr sa od týchto úvah ustúpilo, pretože pri presune od domu k domu by bola sústavná manipulácia s dopravným prostriedkom nepohodlná a zdĺhavá,“ dodala Synaková.