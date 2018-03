Na Orechovom dvore v Nitre sa rozmnožili ploštice a svrab

Primátor mesta Jozef Dvonč tvrdí, že vedenie mesta urobí všetko preto, aby ochránilo pred nákazou obyvateľov.

Nitra 14. marca (TASR) – Na Orechovom dvore v Nitre sa rozmnožili ploštice s svrab. Lekár potvrdil svrab u dvoch žiakov z jednej z nitrianskych základných škôl. Primátor Nitry Jozef Dvonč tvrdí, že vedenie mesta urobí všetko preto, aby ochránilo pred nákazou obyvateľov. "Začiatkom tohto týždňa sme sa stretli so zástupcami civilnej ochrany, okresného úradu, Službytu. Prítomní boli aj zástupcovia firmy, ktorá bude vykonávať dezinfekciu, riaditeľ školy, na ktorej sa svrab vyskytol, vedúci odboru školstva i pracovníci sociálneho odboru z mestského úradu. Tiež sme to riešili s Arrivou, pretože na Orechov dvor premáva zhruba desať spojov mestskej hromadnej dopravy," potvrdil primátor. Podľa jeho slov by sa dezinfekčné práce mali začať o šesť až osem týždňov.



Prvý bytový dom pozostávajúci zo štyroch objektov s celkovo 36 bytovými jednotkami nižšieho štandardu postavilo mesto Nitra v roku 2005. O štyri roky neskôr k nim pribudlo 25 kontajnerových bytov. Mesto na Orechov dvor vysťahovalo neprispôsobivých občanov a neplatičov. Podľa uzatvorených zmlúv by v lokalite malo bývať zhruba 300 ľudí, reálne ich tam žije o stovku viac. "Správca bytov, mestská spoločnosť Službyt, už dostal pokyn vysťahovať z bytov všetkých ľudí, ktorí tam sú ubytovaní načierno. Počas dezinfekcie budeme musieť vysťahovať z tejto lokality na približne päť dní všetkých obyvateľov," skonštatoval primátor. Pomoc s ich dočasným umiestnením ponúkol mestu okresný úrad. "My nemáme priestory, kam by sme ich mohli vysťahovať. Teoreticky by prichádzala do úvahy nejaká telocvičňa alebo kultúrny dom," povedal Dvonč.



Ploštice sa na Orechovom dvore objavili pred dvoma rokmi, odvtedy sa ich nepodarilo zlikvidovať. "Drží sa to v určitých hraniciach, no teraz sa to skombinovalo so svrabom. Pokúsime sa to vyriešiť definitívne, bude potrebné tie priestory celé vyplynovať," tvrdí primátor. Potrebné bude aj kompletné vyčistenie vonkajších priestorov. Mesto chce do čistiacich prác zapojiť aj obyvateľov tejto lokality. "Uvažujeme nad možnosťou, že by sme ľuďom, ktorí odpracujú pri upratovaní nejaké hodiny, odpustili časť dlhov voči mestu," povedal Dvonč.