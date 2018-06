Na výstave Dogexpo v Nitre budú súťažiť aj slovenské národné plemená

Súťažiť na nej budú plemená Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič.

Nitra 8. júna (TASR) – Na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre sa v piatok začala Medzinárodná výstava psov Dogexpo. V prvý deň podujatia sa uskutoční aj súťaž Prezident cup 2018 a Svetová špeciálna výstava slovenských národných plemien. Súťažiť na nej budú plemená Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič.



Ako informovali organizátori zo Slovenského poľovníckeho zväzu, v sobotu 9. júna bude súťaž Grand Prix Slovakia 2018 a v nedeľu 10. júna budú chovatelia psov súťažiť na výstave Derby Winner Show. Na Dogexpo budú udeľovať niekoľko cien v deviatich kategóriách.



Súčasťou výstavy bude aj súťaž Junior Handling určená pre mladých vystavovateľov. Vo vekových kategóriách od deväť do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Počas podujatia sa bude udeľovať viacero ocenení. Medzi nimi to bude napríklad cena pre najkrajších jedincov neuznaných plemien, pre najkrajší pár psov či ocenenie pre chovateľskú skupinu, do ktorej môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti.