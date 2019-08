Neprofesionálni výtvarníci sa budú vzdelávať na medzinárodnom sympóziu

Okrem samotnej tvorby sú pre účastníkov sympózia pripravené aj interaktívne prednášky a besedy o krajinomaľbe a výtvarnom umení.

Nitra 15. augusta (TASR) – Výmena skúseností a vzdelávanie sú hlavnou náplňou siedmeho ročníka medzinárodného sympózia, ktoré pre neprofesionálnych výtvarníkov organizuje Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre. Umelci zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Rakúska sa od 22. do 25. augusta zídu v Selciach neďaleko Banskej Bystrice.



Ako uviedla Zdenka Smrečková z KOS, jedným z cieľov podujatia je podpora kreativity u amatérskych výtvarníkov. „Naučia sa prenášať reálne videnú skutočnosť, či už prírodného alebo architektonického charakteru, do obrazovej reči prostredníctvom plenérovej živej maľby. Zároveň budú mať možnosť túto skúsenosť prehĺbiť vďaka lektorským radám,“ pripomenula Smrečková.



Okrem samotnej tvorby sú pre účastníkov sympózia pripravené aj interaktívne prednášky a besedy o krajinomaľbe a výtvarnom umení. „Neodmysliteľnou súčasťou budú konzultácie s lektorom i výber a zostavenie výstavnej kolekcie. Výstava výtvarných diel sa uskutoční od 12. do 27. septembra v priestoroch KOS v Nitre a v novembri v Kroměříži,“ dodala Smrečková.