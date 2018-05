Ponitrianske múzeum ožije cez Noc múzeí a galérií v Nitre i Šali

Pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si budú môcť návštevníci vyrobiť srdiečka a zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko.

Nitra 8. mája (TASR) – Prehliadky expozícií a kultúrny sprievodný program čakajú na návštevníkov Ponitrianskeho múzea počas Noci múzeí a galérií, ktorá sa bude konať 19. mája. Podujatie bude trvať od 10. až do 24. hodiny.



Pre mládež je pripravený výchovno-vzdelávací program s názvom Po stopách pravekých metalurgov s interaktívnymi činnosťami a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby alebo idolu z modelovacej hliny.



Pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si budú môcť návštevníci vyrobiť srdiečka a zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko s možnosťou zapojiť sa do vypletania rodného kraja na drôtenej mape Slovenska. „Na milovníkov hudby čaká vystúpenie folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian, spolu s ním sa predstaví aj ženská spevácka skupina a detský folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťalky,“ uviedla PR manažérka Ponitrianskeho múzea Ľubica Packová-Zahradárová.



Ako pripomenula, Noc múzeí a galérií sa bude konať aj v pracovisku Ponitrianskeho múzea v Šali. V priestoroch šalianskeho Domu ľudového bývania si budú môcť návštevníci pozrieť expozíciu i výstavu ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej.



Okrem toho je pripravené aj vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Šali i predstavenie rozprávky Čerti a Kačena v podaní divadla Materinky. „Vo večerných hodinách uvidia strašidlá zo známych príbehov a nebude chýbať ani malá ukážka LED svetelnej show v skupiny Tormenta z Nitry,“ Packová-Zahradárová.