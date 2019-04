Nitriansky kraj chce v tomto roku investovať do škôl 25 miliónov eur

Predseda NSK Milan Belica vo svojom príhovore poďakoval všetkým pedagógom v Nitrianskom kraji, ktorí podľa jeho slov musia pracovať v neľahkých podmienkach.

Nitra 1. apríla (TASR) – Viac ako tri desiatky pedagógov stredných škôl si v pondelok z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu prevzalo ocenenia, ktoré im boli udelené v rámci osláv Dňa učiteľov. Medzi ocenenými bolo prvýkrát aj 13 pedagógov, ktorých kraj odmenil za ich zásluhy pri rozvoji duálneho školstva.



Predseda NSK vo svojom príhovore poďakoval všetkým pedagógom v Nitrianskom kraji, ktorí podľa jeho slov musia pracovať v neľahkých podmienkach. „Po roku 1989 sa celé tri desaťročia nepodarilo sformulovať základnú reformu školstva, reformu, ktorá by ho výrazne posunula dopredu. Vieme pri tom, že intelektuálny potenciál Slovenska je nesporný. Zmeny sú pri tom potrebné prakticky na všetkých úrovniach školstva, od základného cez stredné a vysoké školstvo až po vedu a výskum. Ich odkladanie spôsobuje, že tí najlepší a najtalentovanejší študenti nám odchádzajú do zahraničia,“ pripomenul Belica.



NSK sa podľa jeho slov chce v budúcnosti zamerať predovšetkým na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti absolventov stredných škôl na trhu práce. „Oceňujem preto pokrok, ktorý sa nám podaril v rámci duálneho vzdelávania. V školskom roku 2018/19 sa počet žiakov zapojených do tejto progresívnej formy odbornej prípravy zvýšil o 136 na súčasných 577,“ skonštatoval Belica.



Súčasťou priorít NSK sú aj investície do škôl. Zo svojho rozpočtu pre ne vyčlenil 100.000 eur na spolufinancovanie projektov. Ďalších takmer 11 miliónov eur pôjde priamo na modernizáciu škôl a viac ako 14 miliónov eur chce NSK získať pre školstvo z fondov Európskej únie. „Celkovo tak pôjde v tomto roku na školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti okolo 25 miliónov eur,“ uviedol Belica.