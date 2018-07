Nitra po roku vyhodnotila svoj rezervačný systém, plánuje ho rozšíriť

V súčasnosti je systém možné využívať iba pri rezervácii športovísk v tenisovom areáli a v mestskej športovej hale.

Nitra 6. júla (TASR) – Stovky ľudí doteraz využilo rezervačný systém, ktorý pred necelým rokom zaviedla nitrianska radnica. Služba umožňuje verejnosti rezervovať si elektronicky prenájmy a vstupy do mestských zariadení.



V súčasnosti je systém možné využívať iba pri rezervácii športovísk v tenisovom areáli a v mestskej športovej hale. Podľa radnice je však pripravený na ľubovoľný počet služieb. "Ďalší poskytovatelia, napríklad kultúrne inštitúcie, potrebujú k efektívnemu využitiu rezervačného systému úpravy vo vlastných zariadeniach. Kvôli týmto zmenám už boli rokovania s dodávateľom systému a je k dispozícii ponuka na jeho ďalšie rozširovanie," informoval magistrát.



Do konca mája bolo v mestskom rezervačnom systéme zaregistrovaných celkovo 820 občanov, ktorí v ňom realizovali takmer 16.000 rezervácií. V súčasnosti môže verejnosť využívať systém na rezerváciu športovísk na určitý čas. V budúcnosti by jeho funkcie mali byť obohatené o implementáciu QR kódu pre samotných občanov, ale aj mestské organizácie. Doplnený bude aj o viaceré funkcie, pomocou ktorých bude môcť mesto lepšie manažovať prenájom a požičiavanie svojich priestorov nielen na športoviskách, ale časom napríklad aj v kultúrnych zariadeniach.