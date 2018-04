Pod Kalváriou v Nitre vyrastie nový pravoslávny chrám

Pravoslávna cirkev pôsobí v Nitre už osem rokov. Počas nich už vystriedala troje rôzne bohoslužobné priestory.

Nitra 6. apríla (TASR) – V Nitre vyrastie nový pravoslávny chrám. Postavený bude na Rázusovej ulici pod Kalváriou. Mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní už schválili prenájom pozemku s rozlohou 3000 metrov štvorcových za sumu 100 eur ročne.



Prenájom bude trvať maximálne po dobu dvoch rokov, počas ktorých na ňom pravoslávna cirkev chrám vybuduje a pozemok odkúpi. Nitriansky pravoslávny kňaz Lukáš Nováček rozhodnutie mestského zastupiteľstva privítal. "My sme požiadali mesto o viacero pozemkov, ale vždy bolo stanovisko zamietavé, tak sme povedali, aby pozemok vybral magistrát a ten určil parcelu na Rázusovej ulici. Stavať budeme z vlastných zdrojov. Pôjde v podstate o kópiu chrámu, ktorý bol postavený v Holíči. Bude iba mierne upravený, aby sa viacej hodili do danej lokality. Myslím, že tie náklady na výstavbu sa vojdú do sumy 300.000 eur," povedal Nováček.



Pravoslávna cirkev pôsobí v Nitre už osem rokov. Počas nich už vystriedala troje rôzne bohoslužobné priestory. Najskôr to boli kancelárie, momentálne sa konajú v kaplnke na mestskom cintoríne. Tá je však podľa kňaza malá a svojimi rozmermi sedem krát tri metre veriacim nepostačuje.



Podľa oficiálneho sčítania obyvateľov z roku 2011 žije v súčasnosti v Nitre 260 pravoslávnych veriacich. "Samozrejme, nie každý, kto sa prihlási, je aj aktívny, ale do chrámu chodí okolo 40 ľudí a tí už musia stáť aj vonku. Chodilo by ich oveľa viacej, ale kaplnka na cintoríne je trošku odradzujúca. Veríme, že nový chrám, ktorý má peknú architektúru, bude obohatením pre mesto a prispeje aj k tomu, že sa počet veriacich zvýši," skonštatoval Nováček.



Zároveň pripomenul, že počet ľudí hlásiacich sa k pravosláviu sa v Nitre postupne zvyšuje. "Hlavne pre migráciu z východného Slovenska. Tí ľudia tu zostávajú, študujú tu, zakladajú si rodiny. Prichádzajú sem aj ľudia z Ukrajiny a je predpoklad, že po otvorení závodu automobilky Jaguar sem prídu aj Srbi, Rusi... Samozrejme, že tento chrám je stavaný hlavne pre slovenských veriacich, ale keďže tieto národy sú väčšinou pravoslávne, tak doň určite budú chodiť aj oni," dodal Nováček.