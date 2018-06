Nitra si dala vypracovať strategický dokument k riešeniu dopravy

Strategický dokument bude spracovaný pre Nitru a okolité obce, ktoré sú momentálne dopravne mimoriadne vyťažené.

Nitra 6. júna (TASR) – Mesto Nitra bude mať nový strategický dokument Plán udržateľnej mobility mesta Nitry. Vypracuje ho firma AF-CITY PLAN, ktorá pomohla znížiť dopravné zaťaženie aj v českých mestách Ostrava, Brno, či České Budějovice. Zmluvu o realizácii projektu podpísal so zástupcom firmy primátor Nitry Jozef Dvonč. „Tvorba dokumentu by mala byť sfinalizovaná po 18 mesiacoch, momentálne je potrebné získať údaje v rôznych modelových situáciách i o aktualizovanom sčítaní dopravy vo vyťažených dopravných lokalitách," povedal Dvonč.



Strategický dokument bude spracovaný pre Nitru a okolité obce, ktoré sú momentálne dopravne mimoriadne vyťažené. Špecifikami tejto oblasti sú nielen dopravné zdržania, ale aj dočasné obmedzenia v súvislosti s výstavbou závodu strategického investora či dochádzaním ľudí do Nitry z okolitých dedín za pracovnými i voľnočasovými aktivitami.



Strategický dokument plánuje riešenia, ktoré prispievajú nielen k zlepšeniu dynamickej a osobnej dopravy, ale aj k väčšej bezpečnosti na cestách a k podpore cyklistickej dopravy. Realizácia projektu bude financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý financovanie strategického dokumentu podporil sumou 741.000 eur.