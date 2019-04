Nitra skontroluje všetky detské ihriská, následne začne s ich opravami

Najviac detských ihrísk, približne sto, je na sídliskách Klokočina a Chrenová, v Starom meste ich je viac ako 70.

Nitra 4. apríla (TASR) – Nitrianska radnica plánuje po zime skontrolovať všetky detské ihriská a hracie prvky v meste. Zameria sa predovšetkým na ich technický stav a bezpečnosť. Získané informácie potom využije pri následnej obnove a opravách ihrísk.



Najviac detských ihrísk, približne sto, je na sídliskách Klokočina a Chrenová, v Starom meste ich je viac ako 70. „V ďalších mestských častiach ich je menej. Kontrolou okrem toho prejde aj 27 ihrísk a hracích prvkov, ktoré sú v mestských materských školách,“ uviedol Andrej Jančovič z mestského úradu.



Ako doplnil, samotná pasportizácia by mal byť ukončená koncom apríla a zameria sa aj na šmýkačky, hojdačky, preliezačky a ďalší mobiliár. „Riešiť sa budú v prvom rade havarijné stavy, ale aj opravy na ihriskách, ktoré sú najviac využívané,“ uviedla mestská poslankyňa a predsedníčka komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti Jarmila Králová. Zároveň vyzvala občanov, aby sa do kontroly zapojili a prípadné nedostatky nahlásili priamo komisii, alebo výborom mestských častí.



Ako informovalo Stredisko mestských služieb, s prvými priebežnými opravami sa už začalo. „Detské ihriská po zime by mali byť v Nitre čo najskôr funkčné a najmä bezpečné. To musí byť v tomto období jednou z priorít mesta. Preto ma teší aktívna spolupráca s rodičmi, ktorých stav nitrianskych ihrísk trápi a posielajú nám svoje podnety na ich vyriešenie,“ dodala mestská poslankyňa Anna Šmehilová.