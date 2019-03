Súťaž Do práce na bicykli odštartujú cykloraňajky

V Nitre podujatie štartuje cykloraňajkami, ktoré sa budú konať na Svätoplukovom námestí 2. mája medzi siedmou a desiatou hodinou ráno.

Nitra 19. marca (TASR) – Mesto Nitra sa zapojí do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli, ktorej cieľom je podporiť cyklistickú dopravu ako ekologickú a zdraviu prospešnú alternatívu voči automobilovej doprave. V Nitre podujatie štartuje cykloraňajkami, ktoré sa budú konať na Svätoplukovom námestí 2. mája medzi siedmou a desiatou hodinou ráno.



Účasť na podujatí okrem vedenia mesta prisľúbili aj aktivisti z Critical Mass Nitra, členovia iniciatívy Rozbicyklujme Nitru! a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre. „Zapojením sa do súťaže Do práce na bicykli chceme vyjadriť plnú podporu ekologickým formám dopravných prostriedkov. S naším tímom riešime, ako upraviť legislatívu a nastaviť podmienky tak, aby sa cyklistom v Nitre prepravovalo po meste rýchlejšie a bezpečnejšie. Vnímame dopravné problémy nášho mesta, snažíme sa minimalizovať dosah nedostatkov v zdedených cykloprojektoch a riešenie vidíme aj v podpore a propagácii takýchto kampaní,“ povedala viceprimátorka Michaela Hefková.



V rámci podujatia môžu chodiť ľudia do práce na bicykli počas celého mája. Súčasťou kampane, ktorá sa skončí 31. mája, bude aj cyklojazda mestom. „Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas prvého júnového týždňa. Víťazní jednotlivci a tímy budú ocenení. Súčasťou nitrianskych aktivít bude prednáška s následnou diskusiou o takzvanej dobrej mobilite,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Ako doplnila, registrácia samostatných tímov sa začala 1. marca a potrvá do 18. apríla. Nitrianska radnica už vyzvala občanov, firmy, spoločnosti a organizácie, aby sa zapojili do súťaže a svoj záujem nahlásili jej koordinátorovi Róbertovi Šiškovi na Mestskom úrade v Nitre. „Je potrebné, aby sa jednotliví účastníci do kampane zaevidovali cez web. Registrácia pre tímy či jednotlivcov je otvorená. Súťažiaci budú počas celého mesiaca dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu v zmysle štatútu súťaže,“ informoval Šiška.



Hlavným cieľom kampane Do práce na bicykli je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, a tiež vyzvať mestá a obce na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. Kampaň má tiež motivovať zamestnávateľov, aby budovali v sídlach svojich firiem vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. „Zamestnanci Mestského úradu v Nitre, ktorí sa v máji dopravia do práce na bicykli, dostanú od mesta odmenu,“ dodala Synaková.