Účastníkov zážitkového putovania v Nitre odvezú autobusy zadarmo

Pútnici vyrazia z dražovského Kostola svätého Michala cez Zoborský kláštor až po archeopark na Martinskom vrchu v areáli bývalých kasární.

Nitra 9. mája (TASR) – Priaznivci histórie i turistiky si v sobotu 18. mája budú môcť vyskúšať život pútnikov v stredoveku. Zážitkové Putovanie do Nitravy, ktoré je súčasťou Cyrilometodskej cesty, je určené pre deti i dospelých, zúčastniť sa na ňom môžu aj cyklisti.



Pútnici vyrazia z dražovského Kostola svätého Michala cez Zoborský kláštor až po archeopark na Martinskom vrchu v areáli bývalých kasární. Na začiatku cesty dostanú pútnický pas a ak absolvujú celú trasu, na záver im udelia certifikát pútnika. „Na trase pochodu budú rozložené dobové trhy, pútnici budú môcť za symbolickú cenu ochutnať dobové jedlá a v svojráznych jurtách si budú môcť vypiť čaj. Oddýchnu si v historických táboroch, ktoré verne zobrazia, ako to kedysi na ceste do Nitravy fungovalo. Pútnici tak zažijú skutočnú atmosféru stredoveku,“ uviedol hovorca Nitry Tomáš Holúbek.



Ako doplnil, mesto a Nitrianska organizácia cestovného ruchu zabezpečili záujemcom o podujatie autobusy zadarmo. Z Nitry do Dražoviec pútnikov odvezú v sobotu 18. mája o 12. a 13. hodine. „Vychádzať budú zo zastávky pri Divadle Andreja Bagara v smere na Ulicu Fraňa Mojtu. Na prvý bod putovania sa záujemcovia budú môcť dostať aj pravidelnou linkou mestskej hromadnej dopravy číslo 4,“ dodal Holúbek.