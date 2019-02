V Botanickej záhrade v Nitre kvitnú orchidey s milimetrovými kvietkami

Každý florálny objekt je originálny, ručne zhotovený, dotváraný orchideami. Výstava potrvá do 27. februára.

Nitra 21. februára (TASR) – Krásu orchideí predstavuje výstava v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Jej súčasťou je večerná prehliadka skleníkov i floristický seminár pod vedením módneho dizajnéra a floristu Róberta Bartolena, absolventa Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Mladý umelec predstavil kolekciu štyroch sôch inšpirovanú futuristickým spôsobom spracovania prírodných materiálov, medzi nimi umelecký aranžmán na stôl či svietidlo do interiéru. Každý florálny objekt je originálny, ručne zhotovený, dotváraný orchideami. Výstava potrvá do 27. februára.



Orchidey rastú na celej zemeguli, okrem Antarktídy. Botanická záhrada SPU vlastní ich najväčšiu zbierku na Slovensku, zastúpených je v nej 76 rodov, 210 druhov a veľké množstvo hybridov. Rastliny sú zaujímavé veľkosťou či farbou kvetu, vzácne druhy aj náročnosťou na pestovanie a údržbu. "Kvitnúť začínajú od konca novembra, v súčasnosti sú rozkvitnuté v plnej kráse," skonštatovala riaditeľka Botanickej záhrady SPU Erika Mňahončáková.



Na výstave môžu návštevníci obdivovať aj približne 30 druhov vzácnych zástupcov rodu Sofronitis a Pleurothallis, rastliny s drobnučkými kvietkami od jedného milimetra do dvoch centimetrov, v závislosti od druhu. Najvzácnejšie druhy v zbierke Botanickej záhrady SPU pochádzajú z Ázie, najmä z Číny, Vietnamu či Thajska. Časť orchideí je z Latinskej Ameriky. "Pracovníci nitrianskej botanickej záhrady absolvovali v minulosti expedície do Ekvádora a Nikaraguy," povedala záhradníčka a kurátorka výstavy Margita Záhorská. Ide o botanické druhy, ktoré rastú voľne v prírode, kde sú zákonom chránené. "V obchode ich bežne nekúpime, treba ich umelo dopestovávať," skonštatovala Záhorská.



Keďže niektoré druhy orchideí pochádzajú z vysokohorských oblastí Ázie, kde rastú v nadmorskej výške okolo 2000 metrov, v skleníku im musia vytvárať špeciálne podmienky na pestovanie, udržiavať vlhkosť a chlad. Takýchto orchideí majú v Botanickej záhrade približne 20 druhov, v súčasnosti sú zakvitnuté dva z nich.



Prvá zmienka o pestovaní orchideí pochádza z 12. storočia z Číny, do Európy sa dostali začiatkom 17. storočia z Ameriky a neskôr z Ázie. Prežil iba zlomok rastlín a prvým pestovateľom chýbali skúsenosti, preto boli veľmi vzácne a drahé. Koncom 19. storočia už boli podmienky na ich pestovanie pomerne známe a darilo sa im aj v domácnostiach. Na začiatku 20. storočia sa rozšírili po celej Európe a začali sa predávať ako rezané kvety.