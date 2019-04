Nitra vlani hospodárila s prebytkom vyše päť miliónov eur

Z dosiahnutého prebytku plánuje radnica uhradiť schodok medzi bežným a kapitálovým rozpočtom vo výške 427.581,06 eura.

Nitra 10. apríla (TASR) – Mesto Nitra hospodárilo v roku 2018 s prebytkom viac ako päť miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý v týchto dňoch zverejnila radnica. Ako sa v ňom uvádza, mesto vlani dosiahlo celkové príjmy rozpočtu vo výške takmer 80 miliónov eur, pričom celkové výdavky dosiahli sumu necelých 75 miliónov eur.



Z dosiahnutého prebytku plánuje radnica uhradiť schodok medzi bežným a kapitálovým rozpočtom vo výške 427.581,06 eura. Po odpočítaní tejto sumy by tak mesto do rezervného fondu odviedlo sumu 4.626.465,83 eura. Celkové hospodárenie mesta v roku 2018 tak bolo podľa magistrátu úspešné.



Radnica je spokojná hlavne s vývojom bežných príjmov, ktoré boli oproti plánovanému objemu prekročené o viac ako 1,3 milióna eur. „Pozitívne je možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce dane z nehnuteľnosti, dane za špecifické služby, príjmy z podnikania a vlastníctva, či dane z príjmov fyzických osôb,“ uvádza sa v záverečnom účte mesta, podľa ktorého výber všetkých spomínaných daní presiahol plánovaných sto percent.



Naopak, čerpanie výdavkových položiek bežného rozpočtu sa darilo udržať pod plánovanými hodnotami. „V čerpaní bežných výdavkov rozpočtu sa prejavili úspory v porovnaní s rozpočtovanou sumou vo výške 1.980.733 eur,“ konštatuje sa v záverečnom účte Nitry.