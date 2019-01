Nitra vlani zorganizovala stovky športových podujatí

Podľa slov Andreja Jančoviča z mestského úradu bolo hlavným cieľom zapojiť do podujatí všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.

Nitra 28. januára (TASR) – Titul Európske mesto športu priniesol vlani do Nitry stovky rôznych podujatí, do ktorých sa zapojili tisícky rekreačných športovcov. Podľa radnice išlo celkovo o 350 aktivít, ktoré mesto podporilo sumou takmer 45.000 eur.



Podľa slov Andreja Jančoviča z mestského úradu bolo hlavným cieľom zapojiť do podujatí všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. "O každú aktivitu bol zo strany verejnosti záujem, ale najväčší, s takmer dvojtisícovou účasťou, zaznamenal Športový deň detí. Na druhom mieste bol Pribinov pohár s 1500 športovcami. Na Detskej Tour Petra Sagana súťažilo 700 detí," uviedol Jančovič.



Radnica zorganizovala aj tradičné športové podujatia v behu, atletických disciplínach, cyklistike, stolnom tenise, karate, šachu, korčuľovaní, gymnastike, futbale, plávaní a v ďalších druhoch športu. "Mestu sa tiež podarilo do Nitry priniesť aj európske a svetové športové podujatia, napríklad majstrovstvá sveta v hokejbale juniorských kategórií či preteky Okolo Slovenska aj s najlepším vrchárom Tour de France Julianom Alaphilippom, ktorý na podujatí zvíťazil," informoval Jančovič.



Nitra sa ako Európske mesto športu zamerala aj na podporu športovania v základných a materských školách. Deti sa učili korčuľovať, plávať či správne udrieť tenisovou raketou. Magistrát okrem toho zakúpil do materských i základných škôl aj gymnastické a loptové vybavenie.