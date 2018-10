Vo fakultnej nemocnici v Nitre vznikla chránená dielňa

Na Slovensku je momentálne zriadených viac ako 5000 chránených dielní, v ktorých pracuje okolo 11.000 rôzne zdravotne postihnutých ľudí.

Nitra 4. októbra (TASR) – Nitrianska fakultná nemocnica zriadila vo svojom areáli chránenú dielňu pre zdravotne hendikepovaných zamestnancov. Od polovice septembra funguje v jednom z historických pavilónov, v ktorom bol sklad bielizne.



Momentálne sú v chránenej dielni zamestnaní štyria pracovníci, z ktorých sú dvaja zdravotne znevýhodnení. "Práce vykonávané v sklade s bielizňou sú zaradené podľa platného Zákonníka práce do prvého stupňa ako ľahšie obslužné práce. Tie zodpovedajú pracovnej pozícii sanitár a robotník, kde evidujeme najväčšiu fluktuáciu pracovníkov a nízky záujem uchádzačov o prácu. Zaradenie ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného procesu považujeme za prospešné pre obe strany," uviedla hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková.



Na Slovensku je momentálne zriadených viac ako 5000 chránených dielní, v ktorých pracuje okolo 11.000 rôzne zdravotne postihnutých ľudí. "Aj v nitrianskej nemocnici myslíme na zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Pracovnú dobu a tempo práce je nutné individuálne prispôsobiť ich možnostiam. Aj preto sú pre zamestnávanie takýchto osôb najvhodnejšie chránené pracoviská alebo chránené dielne," dodala Timková.