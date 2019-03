Vodári budú v Nitre vykonávať bezplatné rozbory vzoriek zo studní

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa budú konať v piatok (22. 3.) od 9. do 12. hodiny oslavy Svetového dňa vody.

Nitra 18. marca (TASR) – Bezplatné rozbory vody i ukážky práce a technického vybavenia vodárov ponúknu oslavy Svetového dňa vody. Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa budú konať v piatok (22. 3.) od 9. do 12. hodiny.



Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) budú prezentovať techniku slúžiacu na zabezpečenie dodávky pitnej vody a odkanalizovanie odpadových vôd i monitorovacie, vyhľadávacie a prevádzkové vozidlá. „Pre veľký záujem z minulých ročníkov budú aj tento rok pracovníci laboratórií ZsVS priamo na Svätoplukovom námestí robiť bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z domových studní na celkovú tvrdosť a dusičnany,“ uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Ako pripomenula, snahou tohtoročných osláv Svetového dňa vody je poukázať na fakt, že právo na vodu má každý. „Zaoberáme sa riešením vodnej krízy a poukazujeme na to, že dnes žije viac ako jedna miliarda ľudí bez čistej pitnej vody v domácnostiach, školách, pracoviskách, farmách a inde. Mali by sme klásť dôraz na to, že pitná voda na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie v Európe,“ povedala Margita Kršáková zo ZsVS.



Svetový deň vody sa oslavuje 22. marca od roku 1922, keď bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN na konferencii v Riu de Janeiro. „Je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody na zachovanie prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti,“ dodala Synaková.