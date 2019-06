Nitra vstupuje do Únie miest Slovenska, chce presadzovať svoje záujmy

Do únie postupne vstupujú aj ďalšie krajské mestá, ktoré takto chcú zvýšiť svoju váhu pri presadzovaní záujmov viac ako milióna ľudí, ktorí v nich žijú.

Nitra 3. júna (TASR) – Nitra vstúpi do Únie miest Slovenska (ÚMS). Tento krok už odsúhlasili mestskí poslanci. Mesto si od neho sľubuje lepšie presadzovanie svojich záujmov voči štátu. Do únie postupne vstupujú aj ďalšie krajské mestá, ktoré takto chcú zvýšiť svoju váhu pri presadzovaní záujmov viac ako milióna ľudí, ktorí v nich žijú.



Podľa slov nitrianskeho primátora Mareka Hattasa veľké mestá neboli spokojné s tým, ako ich záujmy zastupuje Združenie miesta a obcí Slovenska (ZMOS). „Pokiaľ ide o vstup do ÚMS, rozhodujúce boli stretnutia na úrovni primátorov krajských miest, kde sme jasne definovali, že ZMOS si neplní povinnosti voči veľkým mestám a zákony, ktoré nám v poslednom čase vláda schválila, sú pre nás neakceptovateľné. Povedali sme si, že s tým treba niečo urobiť, a to znamená oživenie ÚMS. Potrebujeme mať platformu, ktorá nielen reaguje na zákony, ktoré idú do Národnej rady (NR) SR, ale my, mestá, by sme mali aktívne návrhy zákonov do NR SR posielať, pretože inak budeme vždy len reagovať na tie výmysly, ktoré nám chodia,“ vysvetlil Hattas.



Ako pripomenul, veľké mestá potrebujú novely viacerých zákonov, ktoré dokážu skôr pretlačiť spoločným postupom. „Jednou z hlavných tém v krajských mestách je napríklad parkovanie a my hovoríme, že potrebujme novelizáciu zákona o mestskej polícii. To nepresadíme inak, ako spoločným postupom a v ÚMS budeme mať hovorcu napríklad voči ministerstvu vnútra a voči vláde. A toto sme doteraz v ZMOS-e nepociťovali,“ skonštatoval Hattas.



Podľa viacerých mestských poslancov sa ZMOS príliš sústreďuje na záujmy malých obcí a na veľké mestá zabúdal. „Nechcem nikoho dehonestovať, ale ZMOS sa stal skôr spolkom dedinských richtárov,“ skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič. Súhlasil s ním aj viceprimátor Daniel Balko, podľa ktorého nemal kto zabrániť nárastu nákladov, ktoré v poslednej dobe prešli na plecia samosprávy a dotkli sa podstatne viac miest ako malých obcí. „Za posledné roky, namiesto toho, aby štát presúval na mestá kompetencie, ktoré majú pre rozvoj miest zmysel, tak sa na nás presúvajú iba úlohy, ktoré s fungovaním samosprávy nemajú nič spoločné,“ zdôraznil Balko.



Podľa jeho slov tak Nitra prichádza o státisíce eur. „Vyčíslil som, že konkrétne mesto Nitra v tomto roku za chodníkovú novelu, rekreačné poukazy, zvyšovanie miezd o desať percent, za zvýšenie poplatkov za 'smetné', je oproti kompenzovaným príjmom v strate vo výške 1,6 milióna eur. Do tejto sumy som zarátal aj viac ako 2,3 milióna eur, ktoré nám prišli navyše z podielových daní, ale to je vďaka lepšej kondícii krajiny a nemá to nič spoločné s vládou. Ak by na nás tieto povinnosti neprešli, tak by tých 2,3 milióna eur bol príjem mesta, ktorý by sme mohli na niečo zmysluplné využiť. Dnes nám zhodou okolností takáto suma chýba na to, aby sme mali športoviská v dobrom stave,“ vysvetlil Balko.



Podľa primátora však Nitra aj po vstupe do ÚMS zatiaľ zostáva členom ZMOS-u. „Verím, že do jesene sa rozbehne činnosť únie a potom budeme zvažovať, či v ZMOS-e zostaneme, alebo z neho vystúpime,“ doplnil Hattas.