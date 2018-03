Nitra vybuduje na Čermáni novú športovú halu

V rámci podpory športu investuje mesto na Čermáni aj do modernizácie miestneho futbalového štadiónu.

Nitra 23. marca (TASR) – Na nitrianskom sídlisku Čermáň onedlho vyrastie nová športová hala. Náklady na jej výstavbu dosiahnu sumu 900.000 eur, slúžiť bude žiakom Základnej školy Cabajská i verejnosti.



Objekt telocvične na Hlbokej ulici má tvoriť hala A s telocvičňou a hala B, v ktorej sa bude nachádzať sociálne a technologické zázemie. "Podľa zmluvy, ktorú mesto podpísalo s realizátorom stavby, by mala byť telocvičňa hotová za šesť mesiacov," uviedol mestský poslanec Jozef Slíž.



V rámci podpory športu investuje mesto na Čermáni aj do modernizácie miestneho futbalového štadiónu. Za 400.000 eur na ňom pribudne nový trávnik s osvetlením a zavlažovaním. "Pôvodne mal byť umelý, nakoniec však mestské zastupiteľstvo rozhodlo o kombinácii prírodnej aj umelej trávy. Hlavný trávnik tak bude z predpestovanej trávy a v zadnej časti areálu bude umelá tráva. To umožní tréning aj nepriaznivom daždivom počasí," dodal Slíž.