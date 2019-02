Nitra vyčlení na participatívny rozpočet 80.000 eur

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 4000 eur. Požiadať o ňu môžu rôzne organizácie so sídlom v meste Nitra, ale aj neformálne skupiny minimálne troch občanov.

Nitra 7. februára (TASR) – Nitrianska radnica aj v tomto roku finančne podporí realizáciu projektov, ktoré navrhnú samotní obyvatelia mesta. Vlani bolo na tento účel poskytnutých 50.000 eur, v tomto roku poslanci na svojom rokovaní 31. januára vyčlenili z rozpočtu mesta sumu 80.000 eur.



Peniaze z takzvaného participatívneho rozpočtu bude spravovať Nitrianska komunitná nadácia v rámci grantového programu Mením svoje mesto. Jeho cieľom je motivácia občanov, aby sa aktívne podieľali na zlepšovaní kvality života v meste a na zavádzaní inovácií v rôznych oblastiach života.



Ako uviedla správkyňa nadácie Ľubica Lachká, medzi oblasti, ktoré môžu byť z participatívneho rozpočtu podporené, patria vzdelávanie, sociálna oblasť a ochrana zdravia, aktivizácia mladých ľudí a seniorov, vytváranie nových či revitalizácia pôvodných verejných priestorov. Z grantového programu Mením svoje mesto bude možné podporiť aj kultúrne a športové aktivity i činnosti na rozvoj cestovného ruchu a ochranu životného prostredia.



Maximálna výška podpory na jeden projekt je 4000 eur. Požiadať o ňu môžu rôzne organizácie so sídlom v meste Nitra, ale aj neformálne skupiny minimálne troch občanov. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je naplánovaná na 18. marca. Neskôr budú jednotlivé projekty zverejnené na internete, kde o nich bude hlasovať verejnosť. Zámery, ktoré získajú od ľudí najviac hlasov, by mali byť zrealizované od 3. mája do 15. novembra 2019.