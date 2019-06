Nitra zakáže hazard na svojom území

Petíciu, ktorá požadovala zákaz hazardu, podpísalo 23.082 ľudí, čo je viac ako 30 percent občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov.

Nitra 14. júna (TASR) – Poslanci nitrianskeho mestského zastupiteľstva v piatok schválil všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu. Podľa nového VZN mesto zakazuje umiestňovanie herní a kasín na celom území Nitry v hoteloch, moteloch a penziónoch. Fungovať nebudú môcť ani v budovách pre obchod a služby či v objektoch určených na kultúru a na verejnú zábavu. VZN okrem toho určuje v prípade herní aj zákaz ich umiestňovania v bytových domoch.



Petíciu, ktorá požadovala zákaz hazardu, podpísalo 23.082 ľudí, čo je viac ako 30 percent občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo v mestskom zastupiteľstve schváliť VZN o zákaze hazardu. Chcem sa poďakovať všetkým 24 poslancom, ktorí hlasovali za. Je to vypočutie hlasu ľudu. Chcem poďakovať aj petičnému výboru, dobrovoľníkom a aktivistom, ktorí vyzbierali podpisy. Je to najväčšia petícia, akú doteraz Nitra zažila a som rád, že toto VZN máme," uviedol primátor Nitry Marek Hattas.



Schválenie nariadenia podľa neho v praxi znamená, že sa v Nitre už nebudú vydávať nové licencie pre herne a kasína a platnosť súčasných licencií bude postupne končiť. „Ku koncu roka 2019 skončia štyri herne a potom budú postupne končiť ďalšie. Poslednému kasínu uplynie licencia v roku 2024," skonštatoval Hattas.



Podľa jeho slov je mesto po schválení nariadenia o zákaze hazardu pripravené na reakciu prevádzkovateľov herní. „Sme krajské mesto a tých peňazí, ktoré tu hazard točí, nie je málo. Takže počítame s tým, že budeme napadnutí na prokuratúre a uvidíme, či to hazardná loby doženie až na súd. My sme pripravení a neoblomne stojíme za našimi obyvateľmi a ich rozhodnutím skoncovať s hazardom v našom meste. Dnes sme mali mimoriadne mestské zastupiteľstvo aj preto, aby sme stihli termín do 1. 7., odkedy by mohli mať herne a kasína opäť päťročné licencie. Ten proces je zastavený a ja verím, že už žiadna nová licencia nebude vydaná," skonštatoval primátor.



Zároveň zdôraznil, že zákon upravujúci podmienky prevádzkovania hazardu je zlý a bude potrebného ho zmeniť. „Napríklad vyžadovaním dôkazov o narúšaní verejného poriadku herňami vyvoláva zbytočné prieťahy a svojím spôsobom zasahuje do kompetencií samospráv. Myslím si, že zvolení primátori a mestskí poslanci majú dostatočný mandát, ktorý získali vo voľbách, aby o hazarde na území miest a obcí mohli rozhodovať," povedal Hattas.



Prevádzkovatelia herní už voči VZN poslali svoje pripomienky, mesto však ani jednej nevyhovelo. S napadnutím nového VZN zo strany herní počítajú aj iniciátori petície. Ako však uviedol jeden z nich, Anton Chromík, momentálne existuje dostatok podložených dôvodov, pre ktoré je možné v Nitre hazard zakázať. „Máme zdokladované prípady, kedy kvôli prevádzke herní dochádzalo k narúšaniu verejného poriadku, a to od rušenia nočného pokoja až po trestný čin," skonštatoval.



Po zavedení zákazu hazardu v Nitre príde mesto o približne 600.000 eur. V diskusii o novom VZN sa medzi negatívnymi dopadmi často spomínal práve výpadok príjmov, ale napríklad aj strata práce pre približne 400 zamestnancov herní či zhoršenie podnikateľského prostredia. „Ani jeden z prevádzkovateľov 23 herní v našom meste nie je z Nitry, takže si nemyslím, že sa toto VZN nejako dotkne našich podnikateľov a pri nezamestnanosti v Nitre, ktorá je pod tri percentná sa neobávam, že by sa zamestnanci herní neuplatnili na trhu práce," myslí si viceprimátor Daniel Balko.



Výpadok z mestského rozpočtu navyše podľa primátora nebude okamžitý. „Tento rok prídeme o 5000 eur, ďalší rok o 100.000 eur a postupne sa to bude znásobovať až do roku 2024, kedy to bude tých 600.000 eur. To znamená, že máme dosť času na to, aby sme mestskú kasu pripravili na tento výpadok," vysvetlil Hattas. Podľa slov poslankyne Anny Šmehilovej sa však v prípade hazardu nedá pozerať iba na ekonomiku mesta. „Hazard sa nedotýka iba rozpočtu Nitry, nedotýka sa iba podnikateľov, predovšetkým sa týka množstva rodín a tragédií, ktoré prežívajú s gamblermi," dodala.