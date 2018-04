Nitra zmodernizuje verejné osvetlenie, pribudnú inteligentné systémy

V súčasnosti je v Nitre vymenených približne 1400 svetelných bodov, ktoré sa podarilo zmodernizovať v rámci projektu hradeného z fondov Európskej únie.

Nitra 21. apríla (TASR) – Nitrianska radnica plánuje investovať 670.000 eur na modernizáciu verejného osvetlenia v meste. Súčasťou projektu je výmena svetelných zdrojov vo viacerých lokalitách i vybudovanie nového inteligentného osvetlenia, ktoré bude osadené predovšetkým v centre Nitry.



Magistrát chce chytré osvetlenie nainštalovať hlavne na Mostnej ulici, na ktorej sa koncentrujú zábavné podniky a nočný život v meste. „Ide nám o zvýšenie bezpečnosti v tejto lokalite. Súčasťou investície by preto mohla byť aj modernizácia kamerového systému i zlepšenie osvetlenia v tomto priestore. Všetko chceme realizovať po dohode s Policajným zborom a našou mestskou políciou, aby sme dosiahli to, že na tejto ulici sa ľudia nebudú zdržiavať po záverečnej hodine. K tomu by malo prispieť práve inteligentné osvetlenie. Ten návrh je už spracovaný,“ uviedol nitriansky primátor Jozef Dvonč.



Radnica chce vybudovaním nového verejného osvetlenia zvýšiť bezpečnosť aj na Štúrovej ulici, predovšetkým v úseku, kde nie sú vybudované chodníky. Ďalšie svetelné body by sa mali postarať o vyššiu bezpečnosť ľudí aj v mestskej časti Dražovce. „Po konzultácii s prevádzkovateľom uvidíme, koľko svietidiel tu vieme vymeniť,“ dodal primátor.



Ako pripomenul, v súčasnosti je v Nitre vymenených približne 1400 svetelných bodov, ktoré sa podarilo zmodernizovať v rámci projektu hradeného z fondov Európskej únie. „Celkovo máme 8900 svetelných bodov. Pre nás je dôležité, aby sme ich čo najskôr vymenili, pretože ich modernizácia sa prejaví v úspore elektrickej energie. Podľa toho budeme upravovať aj podmienky na verejné obstarávanie,“ povedal Dvonč.



Ako pripomenul, na magistráte sa pôvodne uvažovalo o tom, že modernizáciu celého verejného osvetlenia zrealizuje jedna firma, ktorá by projekt financovala z úspor na elektrine. „Vzhľadom na to, že od 1. januára 2019 sa aj dodávateľský úver bude započítavať do dlhovej služby mesta, sme sa rozhodli, že výmenu verejného osvetlenia rozložíme. Budeme pokračovať v tom, v čom sme začali vlani a postupne by sme v jednotlivých častiach osvetlenie vymieňali. Je to opatrenie, ktoré by nám vďaka úsporám na spotrebe elektriny malo šetriť prostriedky,“ skonštatoval primátor.