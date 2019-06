Nitra zvyšuje vstupné na športoviská, chce zreálniť ich financovanie

Nitra má až štrnásťnásobne vyššie náklady na prevádzku športovísk v porovnaní s peniazmi, ktoré sa získajú za ich prenájom.

Nitra 3. júna (TASR) – Mesto Nitra zmení vstupné na svojich športoviskách. Materiál, na základe ktorého sa zdvihnú ceny vstupov, na svojom rokovaní 30. mája schválili mestskí poslanci. Magistrát zvyšuje ceny aj za prenájom telocviční a ihrísk na základných školách.



Podľa radnice je zvyšovanie vstupného nutné, aby sa aspoň o niečo zreálnilo financovanie športovísk. „Máme až štrnásťnásobne vyššie náklady na prevádzku športovísk v porovnaní s peniazmi, ktoré sa získajú za ich prenájom. Kým vlani sme na naše športoviská vynaložili 1.508.853 eur, z prenájmu športových areálov sme získali iba 105.390 eur,“ informoval magistrát.



Primátor Marek Hattas upozornil, že cena vstupného sa v Nitre nemenila 12 rokov, zatiaľ čo náklady na energie či mzdy pracovníkov neustále rástli. „Takže pre mňa je to súčasť veľkého upratovania vo fungovaní tohto mesta. Je to upratovanie od nevýhodných zmlúv, súdnych sporov, ktoré tu máme a zreálňovanie finančnej situácie, v ktorej sa mesto nachádza. Dlhé roky sa tu nič nerobilo a teraz je čas si povedať, že chceme ponúkať našim obyvateľom kvalitné služby, chceme mesto rozvíjať a potrebujeme financie jednoducho skonsolidovať,“ zdôraznil.



Podľa slov viceprimátora Daniela Balka mesto nemá v pláne na športoviskách zarábať, alebo ich prenajímať s vyrovnanými nákladmi a tržbami. „Ide o to, že sú v dezolátnom a často havarijnom stave. Vyžadujú si investície za 2,3 milióna eur, plus 1,5 milióna eur nás stojí prevádzka. Ak chceme naše športoviská udržať v nejakom prevádzkovateľnom stave, musíme zreálniť ceny vstupného, aby sme postupne mohli dobiehať ten investičný dlh. Toto je naozaj len riešenie 12 rokov odkladaného problému a robíme len to, čo sa tu roky nerobilo,“ skonštatoval Balko.



Verejnosť pocíti zvýšené ceny napríklad pri vstupe na letné kúpalisko, kde deti zaplatia namiesto doterajších 1,7 eura dve eurá, dospelým sa vstup zvýši z 2,5 eura na štyri eurá. Cena základného lístka do plavárne sa zmení z 1,7 eur na 3,5 eura. Obyvatelia s trvalým pobytom v Nitre však budú platiť o 50 centov menej. „Chceme, aby mali Nitrania určité výhody oproti ľuďom, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Je to, samozrejme, spojené aj s tým, že mesto Nitra dostáva na svojich obyvateľov peniaze, takže je to taká motivácia, aby tu ten trvalý pobyt mali,“ vysvetlil Hattas.



Mesto zvyšuje aj ceny za prenájom ihrísk a telocviční na základných školách. Vychádza tak v ústrety dlhodobej požiadavke riaditeľov škôl. Tí už počas minulého volebného obdobia upozorňovali, že za nájomné od ľudí, ktorí si do školskej telocvične prídu zahrať futbal či basketbal, nezaplatia ani upratovanie. Minulé mestské zastupiteľstvo napokon riaditeľom škôl vyhovelo a zvýšenie nájomného schválilo, neskôr ich ale zasa znížilo. „My dnes nemôžeme fungovať ako minulé zastupiteľstvo, ktoré školám najskôr vyhovie a zreálni nájomné a po pár kritických statusoch na sociálnych sieťach všetko vráti späť. Treba chápať, že mnohé náklady rastú bez toho, aby sme to vedeli ovplyvniť. Takže toto rozhodnutie je prevzatím zodpovednosti po niekdajšej nezodpovednosti,“ zdôraznil mestský poslanec Miloš Dovičovič.



Zdraženie vstupného na športoviskách považovala väčšina mestských poslancov za nutné, viacerí však pripomínali, že mesto by za zvýšené ceny malo ponúknuť aj kvalitnejšie služby. „Určite sa o to budeme usilovať. Pokiaľ ide o plaváreň, tam už návštevníci uvidia zlepšenie hneď od budúcej sezóny, hlavne pokiaľ ide o kvalitu vody. Na kúpalisku sú pripravené menšie 'zlepšováky' ktoré sme stihli počas jari vymyslieť. Jednou z noviniek bude napríklad prestrešenie detského bazéna trojuholníkovými plachtami, ktoré tu vytvoria ochranu pred priamym slnečným žiarením. V budúcom roku pribudnú na kúpalisku aj stravné prevádzky, bude viac možností sedenia, zlepší sa ponuka jedál aj úprava food courtu,“ dodal primátor.