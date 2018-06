Nitrianska galéria predstaví tvorbu Alžbety Malcovej

Podľa slov kurátorky výstavy Ľudmily Kasaj Poláčkovej ide o ilustratívne poňatý komorný projekt, ktorý je pokusom preniesť trochu ilúzie a snívania do denného života.

Nitra 24. júna (TASR) – Úvahy o tom, ako je možné stratiť a znovu nájsť raj sú jednou z tém tvorby výtvarníčky Alžbety Malcovej, ktorá svoju tvorbu predstaví v Nitrianskej galérii. Vo výstavnom priestore Salón potrvá jej výstava s názvom Záh(r)ada od 28. júna do 16. septembra.



Podľa slov kurátorky výstavy Ľudmily Kasaj Poláčkovej ide o ilustratívne poňatý komorný projekt, ktorý je pokusom preniesť trochu ilúzie a snívania do denného života. „Umelkyňa maľuje, obkresľuje seba i svojich blízkych. Svojou individualitou i životom mimo centra domáceho umeleckého diania si maľuje po svojom. Má chuť snívať s otvorenými očami o obyčajných veciach, ktoré sú vlastne najkrajšie," skonštatovala Kasaj Poláčková.



Ako doplnila, umelkyňa Alžbeta Malcová študovala na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre grafiky a iných médií a na Kunstiakadeemii v estónskom Tallinne. Zúčastnila sa na viacerých domácich a zahraničných výstavných projektoch. Jej výtvarný prejav vychádza z mixáže grafického videnia s realistickým dôrazom na figuratívnosť a súčasne so silnými presahmi z grafiky do maľby.