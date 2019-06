Nitrianska letná univerzita zoznámi deti s akademickým prostredím

Letná univerzita je určená pre deti vo veku od osem do 11 rokov.

Nitra 30. júna (TASR) – Deti, ktoré sa chcú dozvedieť veľa nového a zároveň sa zoznámiť s akademickým prostredím, budú môcť aj tento rok navštevovať Nitriansku letnú univerzitu (NLU). Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) a Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ju už tradične organizujú ako svoj spoločný projekt.



Letná univerzita je určená pre deti vo veku od osem do 11 rokov. Tento rok sa bude konať v termíne od 1. do 12. júla. „V rámci NLU sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami, ktoré predstavujú súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít,“ informovali organizátori.



Ako pripomenuli, aktivity NLU sú rozdelené do rôznych tematických okruhov. Účastníci si budú môcť vybrať z viac ako dvoch desiatok aktivít. Sú medzi nimi napríklad odbory mladý hispanista, vodič, informatik, divadelník, hipológ, botanik, sokoliar, archeológ, olympionik a mnohé ďalšie. Letná univerzita býva už tradične ukončená slávnostnou promóciou, na ktorej je absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.