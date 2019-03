Nitrianska radnica zjednodušuje platenie mestských daní a poplatkov

Podľa slov Andreja Jančoviča z mestského úradu, platba pomocou QR technológie ušetrí čas pri samotnej transakcii a v mobilnej aplikácii nebude nutné zdĺhavo prepisovať viacmiestny kód.

Nitra 14. marca (TASR) – Obyvatelia Nitry už môžu platiť dane a mestské poplatky jednoduchšie. Mesto začalo na platové výmery vytláčať QR kódy, ktoré umožnia platiť pomocou mobilnej aplikácie.



Podľa slov Andreja Jančoviča z mestského úradu, platba pomocou QR technológie ušetrí čas pri samotnej transakcii a v mobilnej aplikácii nebude nutné zdĺhavo prepisovať viacmiestny kód. "Približuje nás to k službám, ktoré sú v súčasnosti bežným štandardom platieb v bankách, obchodoch a ďalších súkromných inštitúciách," konštatoval vedúci odboru inovácií mestského úradu Martin Horák.



Okrem poplatku za komunálnych odpad a psa môžu občania rýchlejším spôsobom zaplatiť aj ďalšie dane. "Zhruba o mesiac bude obyvateľom Nitry zaslané aj rozhodnutie o dani za nehnuteľnosť, kde bude tiež uvedený QR kód," povedal vedúci odboru daní a poplatkov Vladimír Petrík.



Mesto chce v budúcnosti zavádzať do praxe aj ďalšie moderné technológie. "Do budúcna chceme proces platby ešte viac zjednodušiť a ak to bude technicky možné, zasielať výmery za dane aj elektronicky. Mojou víziou do budúcnosti je, aby všetky služby mestského úradu pre občanov boli čo najprístupnejšie a najjednoduchšie," dodal Horák.