Nitrianska Trafačka otvára sezónu workshopov

Prvý workshop sa bude venovať historickým fotografickým technikám.

Nitra 6. marca (TASR) – V nitrianskej fotogalérii Trafačka sa v marci začne sezóna tvorivých dielní. Prvý workshop sa bude venovať historickým fotografickým technikám. „Lektorka a fotografka Evla Vlašičová vtiahne účastníkov do tajov procesu van Dyke, ktorý uviedol do života Anthony van Dycke,“ povedal František Kolář z Trafačky.



Podľa neho ide o techniku, ktorá je obľúbená nielen v zahraničí, ale aj u nás. „Je to v podstate jednoduchý a hlavne nie drahý proces. Papier sa pri takzvanom scitlivovaní natiera len jednou vrstvou a negatívy nemusia byť tak kontrastné ako pri cyanotypii. Citlivú vrstvu navyše môžeme použiť okrem papiera aj na tkaninu alebo drevo,“ vysvetlil Kolář.



Ako pripomenul, tvorivé dielne budú v Trafačke 17. marca. „Túto pôvabnú techniku si môžu vyskúšať fotografi, výtvarníci i ďalší záujemcovia. Môžu sa tešiť na neopakovateľné originálne fotografie s nádychom 19.storočia,“ dodal Kolář.