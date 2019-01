Nitrianske Pravno chce vybudovať komunitné centrum

Samospráva Nitrianskeho Pravna v súčasnosti hľadá dodávateľa prác, ktorý zabezpečí výstavbu objektu, vyplýva z oznámenia vo vestníku verejného obstarávania.

Nitrianske Pravno 22. januára (TASR)- Samospráva Nitrianskeho Pravna má záujem vybudovať komunitné centrum. Obci v okrese Prievidza na tento účel schválilo Ministerstvo vnútra SR nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 300.000 eur.



Objekt má byť jednopodlažný, so školiacou, ako i klubovou miestnosťou, kanceláriou pre komunitných pracovníkov, kuchyňou, dielňou, strediskom osobnej hygieny a sociálnymi zariadeniami. Náklady na realizáciu novostavby centra odhadla obec na 277.049,09 eura bez danej z pridanej hodnoty. Svoje ponuky môžu uchádzači predkladať do 8. februára, kritériom na výber víťaza súťaže bude najnižšia cena.



"Zámerom projektu je postaviť budovu komunitného centra, kde sa budú poskytovať sociálne služby, ako sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca, výchovno-vzdelávacie a aktivizačné služby, služby na podporu zamestnanosti, odborné poradenstvo a prevádzkovanie strediska osobnej hygieny," uviedol pred časom pre TASR bývalý starosta Jozef Balčirák.



Komunitné centrum vyrastie na mieste starého zbúraného kultúrneho domu. Susediť bude priamo so športovým areálom.



Celkové oprávnené výdavky projektu schválil obci rezort vnútra vo výške 319.228 eur, NFP predstavuje 303.266,60 eura. "S výstavbou centra chceme začať hneď, ako vyberieme dodávateľa stavby a podpíšeme zmluvu s ministerstvom," dodal Balčirák.



Projektom má Nitrianske Pravno snahu čiastočne riešiť situáciu rómskej komunity, ktorá tvorí asi tri percentá z celkového počtu obyvateľov obce.