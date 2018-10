Nitrianski colníci nepustili na trh tisícku nebezpečných výrobkov

Colníci z Colného úradu Nitra na pobočkách Levice, Komárno a Nové Zámky neuvoľnili na tuzemský trh 684 nebezpečných detských šliapacích trojkoliek a 22 kusov elektrických kolobežiek.

Nitra 2. októbra (TASR) - Colný úrad Nitra v uplynulých dňoch v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou odhalil takmer 1000 kusov nebezpečných výrobkov. Produkty nespĺňali základné požiadavky Európskej únie (EÚ) týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Colný úrad tovar, ktorý by pri svojom používaní mohol spôsobiť ohrozenie zdravia či života spotrebiteľov, neprepustí na trh Únie a bude zničený pod colným dohľadom, prípadne bude vyvezený späť mimo územia EÚ, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.



Colníci z Colného úradu Nitra na pobočkách Levice, Komárno a Nové Zámky neuvoľnili na tuzemský trh 684 nebezpečných detských šliapacích trojkoliek, 215 kusov reťazových píl, 22 kusov elektrických kolobežiek, 61 elektromotocyklov, tri kusy balančných vozidiel a jedno rekreačné plavidlo. "Prvotné podozrenia colníkov, že tovar pochádzajúci najmä z Číny môže byť nebezpečný, následne potvrdila Slovenská obchodná inšpekcia. Tá vydala nesúhlasné stanovisko s prepustením tohto tovaru do voľného obehu a nebezpečné trojkolky, elektromotocykle či kolobežky sa do rúk konečných spotrebiteľov nedostanú," uviedol Pacher.



K výrobkom nebol podľa jeho slov priložený návod alebo chýbalo označenie CE, čo znamená, že výrobky neboli overené pred uvedením na trh. V prípade, ak dovozca zistené pochybenia neodstráni, tovar bude zničený pod colným dohľadom alebo bude vyvezený späť mimo územia EÚ.