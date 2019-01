Nitrianski colníci vybrali na cle a daniach takmer pol miliardy eur

V minulom roku vykonali pracovníci Colného úradu Nitra aj 2219 cestných kontrol, počas ktorých preverili viac ako 15.400 motorových vozidiel.

Nitra 14. januára (TASR) - Nitrianski colníci vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach v minulom roku takmer 500 miliónov eur. Okrem množstva vykonaných kontrol a zistených porušení predpisov odhalili aj prepravu 19 nelegálnych migrantov pri hraničnom priechode Šahy, informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.



Finančná správa prostredníctvom Colného úradu Nitra v roku 2018 odviedla do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtu Európskej únie (EÚ) 498.913.375 eur. Túto sumu tvorilo viac ako 6 miliónov eur cla, takmer 323 miliónov eur DPH a 170 miliónov eur spotrebných daní. Finančné prostriedky sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 % z cla, do rozpočtu EÚ.



V roku 2018 prerokovali nitrianski colníci viac ako 30.000 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín. Občania a firmy podali 23.084 colných vyhlásení so 73.799 tovarovými položkami. Počet zásielok tovaru vyvážaného mimo EÚ, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, bol 21.861 colných vyhlásení, v rámci ktorých bolo deklarovaných 41.446 tovarových položiek. Do režimu tranzit colníci prepustili 1105 zásielok.



V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom nitrianski colníci počas roka zaistili alebo zabezpečili tovar v celkovej hodnote viac ako 35.000 eur. Medzi týmto tovarom bolo 8700 cigariet, 1234 litrov liehu a 2750 kusov napodobenín tovaru. V piatich prípadoch odhalili nezákonnú prepravu a držbu drog, z dôvodu vecnej príslušnosti boli všetky prípady postúpené príslušníkom Policajného zboru SR.



V rámci správy spotrebných daní bolo vykonávaných viac ako 300 daňových kontrol a vyše 2000 miestnych zisťovaní, viac ako 650 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici, pri ktorých boli udelené pokuty na mieste vo výške 134.996 eur. V troch prípadoch elektronickú registračnú pokladnicu colníci aj zaistili.



V minulom roku vykonali pracovníci Colného úradu Nitra aj 2219 cestných kontrol, počas ktorých preverili viac ako 15.400 motorových vozidiel. Špeciálne skenery, detekčné prístroje a inú špeciálnu techniku použili pri takmer 20.000 kontrolách. V rámci spolupráce s ďalšími inštitúciami sa jednotlivé útvary colného úradu zúčastnili na 52 spoločných kontrolných akciách. Počas kontrol boli udelené pokuty v blokovom konaní vo výške viac ako 20.000 eur. Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci z nitrianskeho colného úradu v roku 2018 pokuty v správnom konaní vo výške viac ako 67.000 eur, v rámci exekúcie vymohli viac ako 233.000 eur a pri výkone kontrol po prepustení tovaru vymerali colný dlh a DPH vo výške takmer 22.000 eur.