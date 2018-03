Nitrianski policajti vypátrali zlodejov, ktorí vykrádali autá v meste

Majiteľom vznikla krádežou a poškodením auta celková škoda 4430 eur.

Nitra 14. marca (TASR) - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Nitry obvinila zo zločinu krádeže v troch skutkoch a z prečinu krádeže v 13 skutkoch 26-ročného Romana. Spolu s ním bol v dvoch prípadoch obvinený z prečinu krádeže v spolupáchateľstve aj 21-ročný Tomáš. Roman z Nitry sa od septembra minulého roku až do januára tohto roku vo večerných a nočných hodinách vlámal do osobných motorových vozidiel rôznych továrenských značiek, ktoré mali majitelia zväčša zaparkované pred svojím obydlím, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



Obvinený Roman si niektoré vozidlá otváral pomocou povrazu, ktorý prevliekol cez rám dverí. Následným navlečením oka do zaisťovacieho kolíka tento vytiahol a odistil uzamykanie vozidla. Týmto spôsobom otvoril 11 osobných motorových vozidiel rôznych značiek. Na piatich autách rozbil kameňom okno, skonštatovala Bruchterová.



Z vozidiel odcudzil rôzne osobné veci, elektroniku, mobily, peňaženky, bankomatové karty, autorádiá, osobné doklady, rôzne pracovné náradie, ale aj potraviny. Majiteľom vznikla krádežou a poškodením auta celková škoda 4430 eur. Obvinenému Romanovi hrozí za tieto skutky v prípade dokázania viny súdom trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Stíhaný je väzobne. Tomášovi z Nitry hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na dva roky. Stíhaný je na slobode.