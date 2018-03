Nitriansky kraj rozšíri sociálne služby pre deti s postihnutím

Náklady na zriadenie služby včasnej intervencie v ZSS Viničky a Jeseň života odčerpajú z rozpočtu kraja necelých 98.000 eur.

Nitra 31. marca (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) rozšíri vo svojich zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) služby včasnej intervencie. Tie sú určené rodinám a deťom, ktorých vývoj je ohrozený zdravotným postihnutím.



V súčasnosti poskytujú takéto služby ZSS Kreatív v Klasove (okr. Nitra), kde pomáhajú desiatim rodinám z okresov Levice a Nitra. V ZSS Kamilka v Mani (okr. Nové Zámky) našlo doteraz pomoc 11 rodín z okresov Nové Zámky a Komárno.



Na základe rozhodnutia krajských poslancov budú služby včasnej intervencie poskytovať od 1. mája aj v ZSS Viničky v Nitre pre okresy Nitra, Šaľa a Topoľčany. V zariadení Jeseň života v Leviciach začnú nové služby poskytovať od 1. júla, určené budú pre rodiny v okresoch Levice, Nové Zámky a Levice.



Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana sa služba včasnej intervencie poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku. Jej súčasťou je špecializované sociálne poradenstvo, sociálna i komunitná rehabilitácia. „Vykonáva sa aj stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou i terénnou formou," vysvetlil Guťan.



Ako doplnil, včasná intervencia je zameraná predovšetkým na deti s vývinovým oneskorením, s Downovým syndrómom, so zrakovým, sluchovým či iným postihnutím, a tiež na deti a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii. Náklady na zriadenie služby včasnej intervencie v ZSS Viničky a Jeseň života odčerpajú z rozpočtu kraja necelých 98.000 eur.