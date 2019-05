Nižný Hrušov cíti vplyv EÚ najmä v eurofondoch

Starosta obce Ján Fenčák vníma vplyv EÚ na samosprávu pozitívne.

Nižný Hrušov 25. mája (TASR) – Obec Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese vníma vplyv Európskej únie (EÚ) hlavne vo forme eurofondov. Zaťažuje ju však nadmerná administratíva. Do volebnej miestnosti ľudia v sobotu prichádzali najmä ráno, väčší počet očakávajú po skončení sa futbalu.



Starosta obce Ján Fenčák vníma vplyv EÚ na samosprávu pozitívne. „Pretože bez dotačných prostriedkov, ktoré sme z Únie získali za posledných päť rokov, by sme sa nedokázali posunúť v rozvoji obce,“ uviedol pre TASR s tým, že ide o sumu v objeme približne 1,26 milióna eur, ktorú využili napríklad na obnovu budov či verejného osvetlenia. Obec podľa neho robí aj väčšie projekty podobné menším mestám. „Keby sme robili len malé projekty, tak tie zmeny by trvali desiatky rokov,“ vysvetlil.



Najväčšiu záťaž pociťujú v oblasti administratívy. Poukázal na papierovanie, povolenia či potvrdenia. „Na druhej strane, žijeme v elektronickej dobe, keď by sme už všetky veci na schválenie mali posielať elektronicky a my ich stále posielame v papierovej podobe,“ spomenul s tým, že vlani pri jednom projekte použili 2000 kusov papiera. Prijal by, ak by sa to zjednodušilo rovnako ako celý schvaľovací proces. „My mnohokrát na jar a v lete papierujeme a snažíme sa získať schválenie projektu, ktoré príde niekedy na jeseň alebo v zime,“ uviedol s tým, že hneď nato ho musia realizovať, čo už zase nedovoľujú poveternostné podmienky.



Predsedníčka miestnej okrskovej komisie Simona Janoková pre TASR uviedla, že najviac voličov, a hlavne starších, prichádzalo do miestnosti v ranných hodinách. „Prekážalo im najmä to, že sa vyhodí strašne veľa zbytočných papierov,“ ozrejmila. Predpokladá, že keď sa skončí miestny futbalový zápas, ľudia prídu k volebnej urne. V tom čase očakávajú aj mladšie ročníky.



Svoje právo už využil aj člen volebnej komisie, 25-ročný František Juras z Nižného Hrušova. Urobil tak preto, lebo EÚ nevníma ako „niečo, čo je nám cudzie“. „Myslím si, že veľa vecí sa dá presadiť na európskej úrovni lepšie ako na Slovensku,“ vysvetlil s tým, že pozitíva cíti nielen vo voľnom pohybe tovarov, služieb či osôb, ale aj v kontrole. „Napríklad, ak zlyhávajú naše orgány, tak EÚ vie zakročiť,“ vysvetlil. Spomenul aj kladný vplyv, čo sa týka rozvoja obce, v ktorej žije.



V Nižnom Hrušove je zapísaných 1290 voličov.