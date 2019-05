Noc múzeí a galérií v Ponitrianskom múzeu ponúkne výstavy i koncert

Počas Noci múzeí a galérií bude otvorený aj Dom ľudového bývania v Šali, ktorý je pobočkou Ponitrianskeho múzea.

Nitra 13. mája (TASR) – Ponitrianske múzeum v Nitre bude v sobotu 18. mája otvorené až do polnoci. V rámci podujatia Noc múzeí a galérií ponúkne svojim návštevníkom prehliadku expozícií i sprievodný program.



Okrem aktuálnych i stálych výstav sa budú môcť návštevníci zapojiť do rôznych tvorivých aktivít. „Vlastný svietnik z mozaiky si môžu vytvoriť od 12.00 do 21.00 h. Neskôr, po 15.00 h, si zasa budú môcť pozrieť ukážky paličkovania a tkania na kartičkách. Pre milovníkov hudby je pripravené o 20.00 h vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca,“ uviedla PR manažérka Ľubica Packová-Zahradárová.



Ako doplnila, počas Noci múzeí a galérií bude otvorený aj Dom ľudového bývania v Šali, ktorý je pobočkou Ponitrianskeho múzea. „Návštevníci si tu budú môcť pozrieť expozíciu a aktuálnu výstavu Zoltán Mikó - výstava ručných prác mojej mamy z Gemera,“ dodala Packová-Zahradárová.