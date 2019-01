Nocľaháreň vo Veľkom Krtíši sprístupnili v mrazoch aj cez deň

Nocľažníci musia dodržiavať prevádzkový poriadok, ktorý vylučuje alkohol a iné omamné látky. V priestoroch nocľahárne je tiež prísny zákaz fajčenia.

Veľký Krtíš 23. januára (TASR) - Po silných mrazoch, ktoré sú už nielen v noci, ale aj počas dňa, otvorili v utorok 22. januára veľkokrtíšsku mestskú nocľaháreň aj cez deň.



"Ľudia bez strechy nad hlavou už nemusia mrznúť vonku, nocľaháreň ostane počas mrazov otvorená aj počas dňa," uviedla hovorkyňa Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Erika Grega, podľa ktorej ľudia bez prístrešia dennú prevádzku uvítali. V útulku si tak môžu zohriať jedlo či oprať bielizeň.



Veľkokrtíšska mestská nocľaháreň je túto sezónu otvorená od 15. októbra 2018 a to od 20. do 8. h. "Ľudia za nocľah zaplatia jedno euro. Ak ale prinesú potvrdenie o hmotnej núdzi, poplatok je 50 centov," uviedla.



Nocľažníci musia dodržiavať prevádzkový poriadok, ktorý vylučuje alkohol a iné omamné látky. V priestoroch nocľahárne je tiež prísny zákaz fajčenia.



K 23. januáru v tomto zariadení evidovali 937 prenocovaní. Najstarší klient mal 76 rokov a najmladší 28 rokov. Uplynulú zimu evidovali pracovníci veľkokrtíšskej nocľahárne celkom 1474 prenocovaní. Útulok pre ľudí bez domova bol otvorený od 16. októbra 2017 do 12. apríla 2018. Kapacita mestskej nocľahárne je 24 lôžok.