Nosnou témou Dňa otvorených ateliérov v Novej Cvernovke bude sloboda

Pre verejnosť pripravili počiny viac ako 50 ateliérov dizajnérov, maliarov, fotografov, architektov, hudobných skúšobní, remeselných dielní či knižných vydavateľstiev.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Tvorbu stálych aj nových členov komunity bratislavského kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka predstaví mestský festival 1. Máj - Deň otvorených ateliérov. Nosnou témou deviateho ročníka bude sloboda. TASR o tom informovali organizátori z Nadácie Cvernovka.



Pre verejnosť pripravili počiny viac ako 50 ateliérov dizajnérov, maliarov, fotografov, architektov, hudobných skúšobní, remeselných dielní či knižných vydavateľstiev, ktoré vznikli počas uplynulého roka.



"Nosnou témou tohtoročného podujatia 1. Máj je sloboda, schopnosť robiť to, čo sa nám páči a čo máme radi. Komunita Novej Cvernovky pracuje aj so spojením zodpovedná sloboda vo vzťahu k prírode. Uvedomujeme si, že naša sloboda končí tam, kde sloboda iného začína," priblížil režisér a jeden zo zakladateľov nadácie Viliam Csino. Sloboda podľa neho dáva priestor na kreativitu, tvorbu, vyjadrovanie sa slovom, cestovanie alebo spájanie sa. Dodal, že pri príležitosti festivalu odštartuje náučná výstava Dyktát Bruselu, pripomínajúca 15. výročie vstupu Slovenska do EÚ, aj hodnoty a slobody s tým spojené.



Návštevníci budú môcť nahliadnuť do ateliérov, vyskúšať si na workshopoch tradičné tlačové techniky, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, výstav a prezentácií či navštíviť priestory knižných vydavateľstiev. Pre deti bude pripravené kreslenie v knižnici Kabinet pomalosti i divadielko, cirkusový workshop, koncert v Park de Palma.



Súčasťou programu v sále bude podľa organizátorov diskusia so spisovateľom a reportérom Martinom Pollackom, ktorý sa venuje témam histórie, násilia a slobody. Rozhovor s ním povedie spisovateľ a prekladateľ Michal Hvorecký. Podvečerný program na dvore Novej Cvernovky v réžii vydavateľa Kertésza Bagalu prinesie čítanie hercov Františka Kovára, Alexandra Bártu a Henriety Mičkovicovej vo formáte Čau o piatej. V hudobnom programe vystúpia aj kapely 100 múch, Puding Pani Elvisovej a ďalšie.



Kompletný program je k dispozícii na 1maj.novacvernovka.eu alebo na sociálnej sieti.