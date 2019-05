Nová aplikácia mesta Trebišov umožňuje nahlásiť výtlky či vandalstvo

V aplikácii sa nachádza aj zoznam dôležitých telefónnych čísel, na ktoré je možné v prípade potreby operatívne zavolať.

Trebišov 5. mája (TASR) – Nahlásiť podnet či prípadné ohrozenie s presným miestom na mape mesta môžu obyvatelia Trebišova prostredníctvom novej mobilnej aplikácie SAFETY TREBIŠOV. Cieľom je zlepšiť a zjednodušiť komunikáciu medzi obyvateľmi a mestom, a najmä zvýšiť ich pocit bezpečia.



"K oznámeniu je možné priradiť popis alebo fotografiu. Aplikácia je nastavená tak, že sama určí, komu má smerovať podnet, či už príslušníkom štátnej polície, alebo iným inštitúciám, akými sú napríklad Technické služby mesta Trebišov. Všetci užívatelia prostredníctvom aplikácie okamžite vidia nahlásený podnet. Nie je však pre nich viditeľné, kto zadal podnet, aplikácia im zobrazí fotografiu a popis podnetu," priblížila hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Občania môžu oznámenia pridávať v aplikácii do troch hlavných kategórií - doprava, infraštruktúra a polícia. V rámci dopravy sú podkategórie - poškodená dopravná značka, výtlk na komunikácii, nefunkčná svetelná signalizácia a iné. Infraštruktúra má podkategórie ako nefunkčné verejné osvetlenie, poškodený majetok mesta a podobne. V kategórii polícia môžu byť nahlásené podnety, akými sú dopravná nehoda, nesprávne parkovanie, ohrozenie života a zdravia, túlavé domáce zvieratá, vandalizmus a iné.



V aplikácii sa nachádza aj zoznam dôležitých telefónnych čísel, na ktoré je možné v prípade potreby operatívne zavolať. "Ďalšou funkciou, ktorú SAFETY TREBIŠOV ponúka, je možnosť teritoriálnej ochrany druhého užívateľa. Môže to fungovať napríklad v situácii, keď rodičia nastavia bezpečnostnú zónu pohybu ich dieťaťa. Ak ju dieťa prekročí, rodič bude na to upozornený. Podmienkou je mať v oboch zariadeniach (mobiloch) nainštalovanú aplikáciu a prístup na internet," uviedla Mištaničová.



Aplikácia je pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo iOS voľne stiahnuteľná cez Google Play, resp. AppStore. Po stiahnutí a inštalácii je nutná registrácia užívateľa. Informácie sú aj na webstránkach www.trebisov.sk a www.safetytrebisov.sk. Aplikácia bola vytvorená Národným centrom práva duševného vlastníctva, n. o., v spolupráci s mestom Trebišov.