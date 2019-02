Nová Baňa podnikla prvé kroky k sťahovaniu karanténnej stanice

Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď pred časom informoval, že karanténu stanicu má v meste záujem prevádzkovať občianske združenie Za práva zvierat

Nová Baňa 27. februára (TASR) - Novobanská samospráva podnikla prvé kroky k avizovaného sťahovaniu mestskej karanténnej stanice. Z obytnej zóny, kde je častým predmetom sťažností obyvateľov pre nadmerný hluk, ju presťahujú na mestský pozemok na ulici Železničný rad.



Náčelník Mestskej polície v Novej Bani Jaroslav Svetík na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva informoval, že už bol zameraný pozemok, na ktorý bude stanica presťahovaná. Po spracovaní geometrického plánu pristúpia k jej premiestneniu.



Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď pred časom informoval, že karanténu stanicu má v meste záujem prevádzkovať občianske združenie Za práva zvierat. Preto dočasnú stanicu nahradí nová trvalá, s väčšou kapacitou. Združenie ju plánuje vybudovať z vlastných prostriedkov.



"Dovtedy budeme v obmedzenom režime, to znamená, že tam nebudeme mať zatiaľ elektrinu a voda bude v nádrži," uviedol Svetík s tým, že už sa uskutočnilo stretnutie so štatutárom občianskeho združenia, ktorý deklaroval záujem o riešenie tejto otázky. Zároveň podotkol, že členmi občianskeho združenia sú aj dve dobrovoľníčky, ktoré dlhodobo pôsobia v karanténnej stanici.



"Samotná prevádzka karanténnej stanice je plánovaná pod týmto občianskym združením predovšetkým pre mesto Nová Baňa, ale svojím rozsahom bude pravdepodobne naviazaná aj na nejaké dva - tri ďalšie subjekty, aby ju mohli prevádzkovať efektívne," podotkol. Predpokladaný príspevok mesta by sa mal pohybovať na úrovni 400 až 500 eur mesačne.