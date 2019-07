Nová Cvernovka pripravila cez prázdniny pestrý oddychový program

Utorky budú patriť dokumentárnym filmom, každú stredu sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z rôznych oblastí na prednáškach.

Bratislava 6. júla (TASR) - Kultúrne centrum Nová Cvernovka pripravuje v priebehu júla a augusta bohatý program, ktorý zaplní každý deň v týždni. Podujatia budú mať pestrý záber od vzdelávacích a kultúrno-spoločenských diskusií i prednášok, literárnych čítaní, dokumentárnych aj hraných filmov, hudobných koncertov i dídžejských setov či po popoludnia s 'chill' oddychovým programom. Informovala o tom PR manažérka Novej Cvernovky Vera Čillagová.



Program letných mesiacov júl a august sa bude konať v Park de Palma, čo je názov parku priamo v Novej Cvernovke, susediaceho s bývalou fabrikou na výrobu olejov Palma, ktorej dominantná sila výraznej výškovej technickej stavby je súčasťou miestneho genius loci. "Utorky budú patriť dokumentárnym filmom, každú stredu sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z rôznych oblastí na prednáškach, počas štvrtkov sa budú premietať tie najlepšie letné hrané filmy, piatky a soboty park roztancujú koncerty a live DJ sety. Nedele budú mať pokojnú atmosféru v podobe 'chill' programu pre deti, rodičov, ale i tých, ktorí ešte rodičmi nie sú," približuje Čillagová.



Počas nasledujúcich týždňov do programu pribudnú ďalšie koncerty a podujatia, ako napríklad sprievodné aktivity v rámci dúhového Pride Festivalu, letná PechaKucha Night Bratislava s gastro edíciou, warm-up nitrianskeho hudobného festivalu FLAAM, ochutnávka ciderov, večer instagramovej poézie "Od Slova do Slova", premietanie série dokumentárnych filmov Expremiéri, koncert Mariána Slávku, predstavia sa hudobné zoskupenia Ptakh Jung z Ukrajiny a Our Stories či mnohé ďalšie.