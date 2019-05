Nová kolekcia obohatila zbierky Balneologického múzea

Ide o súbor z obchodu s výšivkami, ktorý vlastnila ešte v období rakúsko-uhorskej monarchie Mária Slobodová.

Piešťany 13. mája (TASR) - Balneologickému múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch sa vďaka finančnému príspevku z Fondu na podporu umenia podarilo získať hodnotnú kolekciu zbierkových predmetov do etnografickej a historickej zbierky múzea. Ide o súbor z obchodu s výšivkami, ktorý vlastnila ešte v období rakúsko-uhorskej monarchie Mária Slobodová.



Obchod Slobodovej sa nachádzal na dnešnej ulici Pod Párovcami v Piešťanoch. "Začiatkom 20. rokov odišla majiteľka do USA a otvorila si obchody so slovenskými výšivkami a krojmi v Los Angeles a San Diegu. Obchod v Piešťanoch prevzala Antónia Mišíková a presunul sa do budovy Kurhotela na Winterovej ulici. Neskôr obchod prevzal od Antónie Mišíkovej jej syn Víťazoslav Mišík," uviedol riaditeľ múzea Vladimír Krupa. V obchode predávali len výšivky z Piešťan a okolia.



"Súbor majoliky, ktorý sa nám podarilo zároveň kúpiť, slúžil ako výzdoba obchodu. Ten zanikol po zmene režimu vo februári 1948 v dôsledku postupného znárodňovania," dodal Krupa. Súbor tvorí šesť džbánov z konca 19. storočia, štyri misky, sedem tanierov a jedna svätenička. Okrem toho dve kamenné plastiky, tzv. fľaša trpezlivosti a zobrazenie M. R. Štefánika. Časť získaného súboru majoliky je trvalo vystavený v interiéri roľníckeho domu v hlavnej expozícii múzea.