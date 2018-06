Nová obrazová publikácia približuje Horehronie z neba

Na viac ako dvoch stovkách strán čitateľ nájde vyše 140 leteckých fotografií, od panoramatických záberov až po zaujímavé detaily v obciach, prírodné skvosty a technické pamiatky.



Heľpa 24. júna (TASR) – Krásy regiónu Horehronie, zachytené z vtáčej perspektívy, približuje nová obrazová publikácia Horehronie z neba, ktorú symbolicky uviedli do života starostovia ôsmich obcí regiónu počas víkendových Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe v Breznianskom okrese.



„Keď sme sa vo vydavateľstve rozhodovali, kto pripraví knihu o Horehroní, sama som sa prihlásila. Niekoľko mesiacov som potom s radosťou vstávala do práce a chodila po krásnych dolinách Horehronia. K nádherným leteckým fotografiám od môjho kolegu, pilota Milana Paprčku sme zostavovali texty v spolupráci so starostami, riaditeľmi škôl, miestnych firiem, ale tiež s malými živnostníkmi, ktorí sú srdcom oddaní tomuto regiónu,“ uviedla spoluautorka knihy Adriana Drugová.



Na viac ako dvoch stovkách strán čitateľ nájde vyše 140 leteckých fotografií, od panoramatických záberov až po zaujímavé detaily v obciach, prírodné skvosty a technické pamiatky. Medzi tie patrí napríklad Telgártska slučka železničnej trate Červená Skala – Margecany.



Fotografie sú doplnené informačnými textami o mestách, obciach, pamiatkach, dôležitých vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách, ale aj o významných podnikoch a spoločnostiach regiónu. Všetky články v knihe, ako aj popisy k fotografiám, sú okrem slovenčiny napísané aj v anglickom jazyku.