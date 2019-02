Nováky odvolali hlavného kontrolóra, ten hovorí o revanši

Nováky nemali schválený program rozvoja mesta, a preto nemohli čerpať prostriedky z eurofondov. Ja ako občan som na to upozorňoval pred dvomi rokmi.

Nováky 21. februára (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Novákoch odvolalo na svojom utorkovom (19. 2.) zasadnutí hlavného kontrolóra mesta Pavla Peška. Návrh na jeho odvolanie predložil primátor Dušan Šimka. Za odvolanie Peška hlasovalo šesť z desiatich prítomných poslancov. Novácke mestské zastupiteľstvo má 11 poslancov.



„Bolo mu dokázané, že napomohol takej činnosti, že mesto Nováky prišlo v rokoch 2016 až 2018 o milióny eur z eurofondov. Nováky nemali schválený program rozvoja mesta, a preto nemohli čerpať prostriedky z eurofondov. Ja ako občan som na to upozorňoval pred dvomi rokmi. Mesto preto porušovalo zákon, čo napadla aj okresná prokuratúra. Ministerstvo pôdohospodárstva neschválilo nenávratné finančné príspevky na rozšírenie kapacity materskej školy a zlepšenia vybavenia základnej školy v celkovej sume 1,2 milióna eur. Hlavný kontrolór tvrdil, že všetko je v poriadku a všetko kryl,“ povedal pre TASR Šimka.



Podľa Peška ide zo strany primátora o "revanš" za to, že odmietol skonštatovať, že bývalé vedenie mesta porušilo zákon. „On vie, že ja som sa vždy držal faktov a zákona a on zákony porušuje ako na bežiacom páse. Ak má pán Šimka podozrenie, že som okradol Nováky, nech koná, nech dá trestné oznámenie a nech nešpiní moje meno. S advokátom pripravujeme podanie na prokuratúru za moje nezákonné odvolanie z funkcie,“ doplnil Peško.



Pavlovi Peškovi malo končiť funkčné obdobie hlavného kontrolóra koncom marca tohto roku, podľa jeho slov má ešte 21 dní dovolenky a dva dni náhradného voľna. Ak by ho zastupiteľstvo neodvolalo, bol by v práci poslednýkrát v piatok (22. 2.). Šimka sa vrátil na primátorský post v decembri 2018 po štvorročnej prestávke.