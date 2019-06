Nové autobusové linky v Prešove dovezú turistov až k opálovým baniam

Linky sú v prevádzke od polovice mája každú sobotu a nedeľu trikrát za deň.

Prešov 12. júna (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaviedol počas letnej sezóny nové autobusové spojenie k najstarším opálovým baniam na svete. Linky sú v prevádzke od polovice mája každú sobotu a nedeľu trikrát za deň.



Podľa Ley Heilovej z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK turisti môžu do konca septembra využiť nové autobusové spojenie na trase Prešov – Červenica, Opálové bane. Linka premáva od 18. mája každý víkend, a to v sobotu i nedeľu. Z Prešova odchádza autobus o 8.00 h, 13.00 h a 14.30 h. Návštevníkov dovezie k opálovým baniam cez rekreačnú oblasť Sigord za 40 minút.



Odchod linky späť do Prešova je prispôsobený prehliadkam samotných opálových baní. Návštevníci môžu využiť spiatočnú linku do Prešova o 8.40 h, 13.40 h a 16.40 h.



"Verím, že toto autobusové spojenie pomôže cestovnému ruchu v Prešovskom kraji. Opálové bane sú európskym unikátom, ktorý si zaslúži pozornosť širokej verejnosti. A to nielen našincov, ale aj zahraničných turistov, ktorí môžu stráviť v Slanských vrchoch aj celý deň," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Turisti môžu navštíviť aj rekreačné stredisko Sigord, ktoré ponúka možnosť prechádzky po náučnom chodníku Sigordske koľečko či plavbu po vodnej nádrži. K dispozícii sú aj upravené ohniská.