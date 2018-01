Dobrovoľníci pomáhajú Matici v Komárne

Divadelné sedenie získali Komárňania zo Zlínskeho divadla, ktoré bolo odstavené kvôli poruchám statiky. Fotografie sú z demontáže sedadiel Foto: Jozef Černek

Komárno 23. januára (OTS) - Dom Matice slovenskej v Komárne si prešiel viacerými krízami, začiatkom minulého roka dokonca musel s prasknutým potrubím pomôcť aj predseda vlády, inak hrozila úplná odstávka budovy. Postupne sa však vzmáha, najmä vďaka dobrovoľníkom a práci folkloristov a divadelníkov.Budova bola postavená v päťdesiatych rokoch a vyžaduje svoju údržbu. Jej vlastník, Matica slovenská, hľadá všemožné riešenia a postupne investuje. Budova v Komárne však nie je ani zďaleka jediná nehnuteľnosť, ktorá potrebuje údržbu, preto je situácia zložitá. Zdá sa však, že v Komárne svitá na lepšie časy.Komárňanskí matičiari sú v posledných obdobiach známi najmä vďaka činnosti dvoch súborov. Folklórny súbor Slovenský rebeli a Dramatický krúžok. Premiéry ich predstavení si nenechal ujsť ani prezident SR Ivan Gašparovič. “,” vysvetľuje, ktorý je zároveň režisérom predstavení.Komárňanskí matičiari sa rozhodli ísť nepolitickou cestou a zdá sa, že sa im to postupne vypláca. Jedným z najväčších podporovateľov ich činnosti je mesto Komárno, s ktorým mali pred rokmi najväčšie spory. “” odpovedá riaditeľ domu na otázku ako presvedčil sponzorov podporiť dom. 350 sedadiel totiž získali sponzorským darom. Zakúpila ich súkromná spoločnosť, s ich dovozom a montážou pomáhajú dobrovoľníci. Ak by Dom Matice slovenskej v Komárne chcel zakúpiť a inštalovať nové sedenie pre divákov, musel by investovať viac ako 80 tisíc eur. Takto nemuseli okrem práce matičiari investovať takmer nič.Nové sedadlá si budú môcť komárňanskí diváci vyskúšať, kedy Slovenskí rebeli chystajú reprízu mimoriadne vydareného folklórneho muzikáluA už na jar tohto roku plánujú sériu predstavení, kde by radi pozvali prezidentov.,” uzatvára Černek.