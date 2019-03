Nové vedenie mesta Nitra pripravilo odpočet prvých 100 dní vo funkcii

Mesto okrem toho vytvorilo aj nový odbor, ktorý sa bude zaoberať cestovným ruchom a mestským rozvojom.

Nitra 12. marca (TASR) – Zmeny na mestskom úrade, vo financovaní školstva i vo fungovaní mestských podnikov, audit zmlúv či príprava tendra na poskytovateľa mestskej autobusovej dopravy. To sú niektoré z aktivít, ktoré nové vedenie mesta Nitra stihlo za prvých 100 dní od nástupu do funkcie.



Podľa primátora Mareka Hattasa sa podarilo spraviť viacero krokov, ktoré vedú k väčšej prehľadnosti a transparentnosti samosprávy. "Podarilo sa nám naštartovať komunikačné oddelenie. Pozitívne hodnotím výber do odborných komisií a do výborov mestských častí, ktoré sme otvorili odborníkom. Sú funkčné a ja ako primátor, sa o ne môžem oprieť. Pozitívne je aj to, že aj napriek tomu, že v Nitre máme nízku nezamestnanosť, niečo cez dve percentná, tak ľudia majú záujem pracovať na mestskom úrade, čo je pre nás taký indikátor toho, že Nitrania majú chuť meniť veci v meste k lepšiemu," skonštatoval Hattas.



Jedným z prvých krokov nového mestského zastupiteľstva bolo zrovnoprávnenie financovania súkromných škôl a školských zariadení s mestskými. Ďalšie zmeny sa týkali mestských podnikov. "V nich sme spravili zásadnú zmenu, ktorou je zrušenie funkcie poslanec–konateľ. Zároveň sme posilnili kompetencie dozorných rád, čo s dlhodobého hľadiska bude viesť k efektívnejšiemu fungovaniu mestských firiem. Okrem toho sme od minulého týždňa spustili audit zmlúv," uviedol primátor.



Ako doplnil, radnica tiež spúšťa projekt na vytvorenie bezpečnostnej rady, ktorá by sa mala zaoberať riešením kriminality v meste. Súčasťou pripravovaných opatrení je aj nové verejne záväzné nariadenie (VZN) o hazarde. "Od 1. marca je platná novela zákona o hazarde a nové VZN by malo obsahovať tie najtvrdšie opatrenia, ktoré sa vďaka tejto novele dajú uplatniť. Ja sa okrem toho teším, že sa budú zbierať podpisy pod petíciu Zastavme hazard. Budem rád, ak na najbližšom mestskom zastupiteľstve budem môcť byť jedným z prvých signatárov petície a pridajú sa ku mne aj mestskí poslanci," povedal Hattas.



Nové vedenie mesta pripravuje aj zmeny v doprave. V Nitre by už čoskoro mali pribudnúť nové cyklotrasy. "Viaceré boli naprojektované už pred niekoľkými rokmi a my sa snažíme zachrániť z nich čo najviac. Niektoré sa už realizujú a, žiaľ, idú občas aj na úkor zelene. Do budúcna sa budeme snažiť eliminovať takéto dosahy. V rámci dopravy v Nitre pracujeme aj na verejnom obstarávaní na poskytovateľa mestskej autobusovej dopravy. Je to veľmi komplexný a komplikovaný proces, ktorý už finalizujeme a snažíme sa ho doviesť do úspešného konca," vysvetlila viceprimátorka Michaela Hefková.



Súčasťou opatrení nového vedenia mesta počas prvých 100 dní bolo aj doplnenie pozícii referentov na jednotlivých oddeleniach mestského úradu. Mestu chýbali predovšetkým pracovníci na stavebnom úrade, dopravní inžinieri a ďalší odborníci. „Celkový podstav bol okolo 20 pracovníkov, ktorý chýbali na neobsadených existujúcich pracovných miestach úradu," uviedol primátor.



Mesto okrem toho vytvorilo aj nový odbor, ktorý sa bude zaoberať cestovným ruchom a mestským rozvojom. "Urobili sme si audit doterajších aktivít, ktoré mesto robí, vytvorili sme nové podujatia. Tento rok budeme môcť zažiť napríklad návrat nitrianskych hodov, vraciame sa k pravidelnému podujatiu Kráľovská Nitra, ktoré je venované výročiu získania výsad slobodného kráľovského mesta, zároveň posilňujeme imidž mesta. V rámci mestského rozvoja sa usilujeme bojovať s klimatickými zmenami, snažíme sa to robiť profesionálne, takže sa už začala realizovať stratégia adaptačných opatrení. Zároveň je zadaná súťaž na generel zelene. A pretože sa bude spracovávať územný plán mesta, chceme doň zapracovať posilnenie zelených plôch, ktoré sú pre boj s klimatickými zmenami veľmi nutné," povedal o pripravovaných zmenách viceprimátor Daniel Balko.