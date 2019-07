Nové Zámky rekonštruujú ubytovňu pre sociálne slabých

Na rekonštrukciu ubytovne vyčlenili poslanci z mestského rozpočtu 50.000 eur.

Nové Zámky 22. júla (TASR) – Mesto Nové Zámky rekonštruuje ubytovňu na Považskej ulici. Zariadenie je určené pre ľudí, ktorí sa ocitli v náhlej bytovej núdzi. Počas rekonštrukčných prác našli obyvatelia ubytovne náhradné dočasné ubytovanie v objekte Farskej charity na Banskobystrickej ulici. Na rekonštrukciu ubytovne vyčlenili poslanci z mestského rozpočtu 50.000 eur. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do septembra tohto roka, informovalo o tom vedenie mesta.



Ubytovňu na Považskej využívalo počas roka približne 37 ľudí. Podľa vedenia mesta sa objekt nachádzal v zlom technickom stave, po rekonštrukcii by sa mali zlepšiť životné podmienky sociálne slabých a na pomoc odkázaných občanov. Cieľom obnovy je aj dosiahnuť, aby ubytovňa spĺňala hygienické a ďalšie požadované štandardy predpísané regionálnym úradom verejného zdravotníctva.