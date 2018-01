Nové združenie v Spišskej Belej má zrýchliť realizáciu akčného plánu

Uvedené združenie vzniklo na základe návrhu Kežmarskej rozvojovej rady, zodpovednej za realizáciu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.

Spišská Belá 3. januára (TASR) - V medzisviatočnom období sa prvýkrát stretli zakladajúci členovia novozaloženého záujmového združenia právnických osôb - Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok. „Od tohto centra ako samostatného právneho subjektu primátori a starostovia nášho okresu očakávajú, že sa stane aktívnejším nástrojom na rýchlejšiu realizáciu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ako aj platformou na riešenie ďalších potrieb a koordinovanie aktivít v oblasti regionálneho rozvoja, čo doposiaľ často chýbalo,“ uviedol primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.



Samosprávy podľa neho potrebujú najmä spolu komunikovať a koordinovať svoje plány a aktivity. Uvedené združenie vzniklo na základe návrhu Kežmarskej rozvojovej rady, zodpovednej za realizáciu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, s cieľom naplniť jedno z jeho opatrení na roky 2016-2020 schváleného vládou SR. Uvedené centrum už rok fungovalo ako súčasť Mestského úradu v Kežmarku, od 1. januára už vystupuje ako samostatný právny subjekt. Bude sídliť v Kežmarku v priestoroch Reduty, ktoré boli zrekonštruované najmä vďaka financiám poskytnutým zo štátneho rozpočtu v rámci realizácie spomínaného akčného plánu.



„Naším cieľom by malo byť aj to, aby takého združenie fungovalo aj po skončení akčného plánu,“ zdôraznil Bieľak. Výhodou podľa neho je, že po najbližšie tri roky je činnosť tohto združenia financovaná z uvedeného akčného plánu. Po jeho skončení sa uvidí, či takéto združenie má zmysel ďalej prevádzkovať, keďže následne už jeho prevádzku budú musieť zabezpečiť jeho členovia, teda samosprávy.



Zakladajúcimi 11 členmi združenia sú mestá Kežmarok a Spišská Belá a obce Mlynčeky, Malý Slavkov, Rakúsy, Veľká Franková, Malá Franková, Vojňany, Zálesie, Matiašovce a Stará Lesná. „Už v priebehu decembra pristúpili a začiatkom tohto roka majú pristúpiť ďalšie obce nášho okresu. Valného zhromaždenia koncom minulého roka sa zúčastnili aj členovia Kežmarskej rozvojovej rady, v ktorej majú svoje zastúpenie aj podnikatelia napr. z oblasti cestovného ruchu či poľnohospodárstva,“ vysvetlil Bieľak s tým, že riaditeľom združenia bude zatiaľ do konca marca Milan Gacík. Zakladajúci členovia veria, že aj táto zmena pomôže viac rozhýbať realizáciu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ktorý bol ako prvý na Slovensku schválený vo februári 2016 vládou SR. Cieľom projektu je pomôcť najmenej rozvinutým okresom najmä zvýšením zamestnanosti.