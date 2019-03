Novohradský geopark ostáva v sieti svetového dedičstva UNESCO

Vďaka zelenej karte, ktorú získal, ostáva v globálnej sieti geoparkov pod záštitou tejto organizácie ďalšie štyri roky.

Fiľakovo 4. marca (TASR) – Geopark Novohrad – Nógrád obhájil v hodnotení svoj titul globálneho geoparku UNESCO. Vďaka zelenej karte, ktorú získal, ostáva v globálnej sieti geoparkov pod záštitou tejto organizácie ďalšie štyri roky.



Podľa slov primátora mesta Fiľakovo a predsedu združenia právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád Attilu Agócsa figuruje ich geopark v sieti ako prvý cezhraničný a ostáva naďalej jediným slovenským UNESCO geoparkom. "Udelenie karty je pre nás povzbudením do ďalšieho rozvoja. Je za tým veľké množstvo práce na oboch stranách hranice," priblížil Agócs.



Na maďarskej strane to mala byť predovšetkým propagácia už vybudovaných návštevníckych centier v Šalgotarjáne a Ipolytarnóci a podpora trvalo udržateľného rozvoja vo forme cestovného ruchu. "Na našej strane šlo o menšie investície do budovania náučných chodníkov a lepšieho sprístupnenia atraktívnych lokalít, napríklad Hajnáčskeho hradného vrchu, Fiľakovského či Pohanského hradu," konkretizoval primátor.



Ako pokračoval, po udelení karty dostali aj niekoľko odporúčaní. Na slovenskej strane by sa mali viac zamerať na prezentáciu geologického dedičstva lokality Šomoška a poukázať predovšetkým na regionálny i celoeurópsky význam ťažby čadiča v minulosti.



"Komisia tiež zhodnotila Fiľakovský hrad ako skvelé miesto, kde by sa dala postupne zaviesť geoarcheológia. Hradný vrch má bohaté archeologické aj geologické dedičstvo, ktoré však doposiaľ bolo prezentované oddelene. Geoarcheológia by podľa komisie mohla prilákať novú skupinu návštevníkov," uzavrel Agócs.



Geopark Novohrad – Nógrád sa rozprestiera na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja a severe maďarskej Nógrádskej župy. Združuje 64 maďarských a 28 slovenských obcí.