Novonarodení Partizánčania dostanú od mesta svoje prvé topánky

Samospráva chce podľa neho do mesta vrátiť tradíciu obuvníctva, ktorá je v Partizánskom veľmi silná a chce aj umocniť význam firiem, ktoré tu existujú a venujú sa obuvi.

Partizánske 15. júna (TASR) - Partizánske založilo novú tradíciu. Každý novonarodený obyvateľ mesta dostane od samosprávy svoje prvé topánky. Iniciatíva sa viaže k výročiu, keďže tento rok si Partizánske pripomína 80 rokov od svojho založenia. Prvé z topánok si pre svoju trojtýždňovú dcérku prevzala v piatok Partizánčanka Marta.



"V roku 80. výročia založenia mesta začíname s novou tradíciou, tá je určená našim najmenším občanom. Všetci, ktorí sa narodia alebo sa narodili v tomto roku, získajú od mesta Partizánske topánočky vo veľkosti 20. To znamená, aby prvé kroky mohlo dieťatko urobiť práve v týchto topánočkách. Je to symbol mesta obuvi, keďže takéto príznačné pomenovanie sme mali v minulosti," povedal v piatok na brífingu primátor Jozef Božik.



Na dodávaní topánok pre nových obyvateľov mesta sa samospráva dohodla s miestnym výrobcom detskej obuvi. Prvé z topánok firma mestu venovala, ďalšie mesto ešte dokúpi. V ďalších rokoch bude kúpu topánok financovať samospráva z rozpočtu i vlastných zdrojov primátora. Ročne sa pritom narodí okolo 200 detí s trvalým pobytom v Partizánskom. "My sme sa rozhodli ako firma, ktorá vyrába detskú obuv, že prvých 160 párov darujeme Partizánskemu a detičkám, ktoré sú z mesta, aby bola zviditeľnená tradícia Partizánskeho ako mesta obuvi," povedala konateľka spoločnosti Viera Halmová.



"V meste sa zachováva ešte jedna tradícia, a to vždy pred Vianocami sa stretávame pri vianočnom stromčeku s krátkym programom. A všetci rodičia, ktorí prijmú pozvanie, majú šancu od mesta získať salónky, pamätný list, anjelika pre ochranu dieťatka a čo je veľmi dôležité, tak aj 20-eurovú poukážku na nákup detskej kozmetiky. Tieto topánočky budú navyše a budú sa rozdávať priebežne počas kalendárneho roka," dodal Božik.